Hasina in Bangladesch zurückgetreten - Übergangsregierung geplant

Dhaka (Reuters) - Nach dem Rücktritt von Ministerpräsidentin Sheikh Hasina soll Bangladesch von einer Übergangsregierung geführt werden.

Die Gespräche dafür liefen bereits, sagte Armeechef General Waker-Us-Zaman in einer Fernsehansprache am Montag, in der er auch über den Rücktritt von Hasina informierte. Er rief die seit Wochen gegen die Regierung protestierenden Studenten auf, Ruhe zu bewahren und auf weitere Demonstrationen zu verzichten. Die Menschen auf den Straßen jubelten. "Sie ist geflohen, sie ist geflohen", riefen manche. Tausende Demonstranten stürmten ihren Amtssitz. Viele zeigten das Victory-Zeichen.

Hasina ist mehreren Insidern zufolge nach Indien geflohen. Dem Sender CNN-News18 zufolge landete der Hubschrauber mit ihr und ihrer Schwester an Bord bereits in der nordostindischen Stadt Agartala. Eine Bestätigung dafür lag zunächst nicht vor.

Die Bundesregierung erklärte, sie rate dringend von Reisen in das südasiatische Land ab. Derzeit habe sich eine niedrige dreistellige Zahl von Deutschen in Bangladesch in eine Liste des Auswärtigen Amtes eingetragen und werde mit Informationen versorgt. Der Bundesregierung sei wichtig, dass die demokratische Entwicklung in dem Land weitergehen könnte.

Trotz einer Ausgangssperre hatten Studenten für Montag zu einem Marsch auf die Hauptstadt Dhaka aufgerufen, um den Druck auf Hasina für einen Rücktritt zu erhöhen. Tags zuvor waren bei den schwersten Ausschreitungen seit der Unabhängigkeit des Landes vor über 50 Jahren 91 Menschen ums Leben gekommen, Hunderte wurden verletzt. Im vergangenen Monat waren Studenten auf die Straßen gegangen, um gegen Quotenregelungen bei der Vergabe von Stellen im öffentlichen Dienst zu protestieren. Dies hatte sich zu Protesten gegen Hasina ausgeweitet, die sich bei der Wahl im Januar die vierte Amtszeit in Folge gesichert hatte. Die Opposition hatte die Abstimmung boykottiert.

Im vergangenen Monat waren bei den Unruhen mindestens 150 Menschen ums Leben gekommen. Rund 10.000 Menschen wurden festgenommen. Die umstrittene Quotenregelung war zwar vom Obersten Gerichtshof des südasiatischen Landes zurückgenommen worden, doch forderten die Studenten im Anschluss Gerechtigkeit für die Familien derer, die bei der Protesten getötet worden waren. Hasinas Kritiker hatten der Regierung exzessive Gewalt bei der Unterdrückung der Proteste vorgeworfen. Sie hat dies zurückgewiesen.

General Zaman sagte, er habe mit allen Parteien konstruktive Gespräche geführt und werde in Kürze mit Präsident Mohammed Shahabuddin zusammentreffen, um das weitere Vorgehen zu beraten. "Das Land durchläuft eine Phase des Umbruchs", sagte er. "Ich verspreche Euch, die Morde und Ungerechtigkeiten werden Gerechtigkeit widerfahren." Er bat um Geduld und Zeit. "Zusammen werden wir alle Probleme lösen." Zaman rief die Demonstranten zu Gewaltverzicht auf.

Auf Fernsehbildern waren Menschen im Regierungspalast zu sehen, die Fernseher, Stühle und Tische aus dem einst schwer bewachten Gebäude trugen. Demonstranten kletterten auch auf eine Statue von Sheikh Mujibur Rahman, der das Land 1971 in die Unabhängigkeit von Pakistan führte. Er war Hasinas Vater. Mit einer Axt meißelten sie Teile des Kopfes der Statue weg.

Wegen der Unruhen im Land stellte die Bahn den Zugverkehr ein. Die indische Bahn strich die Verbindungen in das Nachbarland.

(Bericht von Ruma Paul, Sudipto Ganguly, Markus Wacket, geschrieben von Kerstin Dörr, redigiert von Christian Götz.