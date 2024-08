Original-Research: Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG - von GBC AG 05.08.2024 / 10:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG Unternehmen: Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG ISIN: DE000A0STWH9 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,65 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer - Goodwill-Abschreibung belastet Ergebnis - Aktienzusammenlegung geplant - Steigerung der Objekte im Bau erwartet Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 konnte die Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG (Eigenheim Union) ihre Umsatzerlöse deutlich auf 14,19 Mio. EUR (VJ: 8,80 Mio. EUR) steigern. Im Geschäftsjahr 2023 wurden insgesamt 24 Objekte (12 Einheiten Friedersdorf, 12 Einheiten Klein-Eichholz) fertiggestellt und an die Erwerber übergeben. Darüber hinaus wurden IFRS 15 Umsatzerlöse nach der Percentage-of-Completion-Methode (PoC) im Zusammenhang mit der Errichtung von 18 Objekten in Friedersdorf sowie 32 Einzelbauvorhaben realisiert. In unseren Schätzungen waren wir bisher von Umsatzerlösen in Höhe von 18,71 Mio. EUR ausgegangen, wobei wir bisher von einer vollständigen Übergabe der Objekte des Projektes Friedersdorf ausgegangen sind. Aufgrund von Verzögerungen werden die 18 Einheiten im Sommer 2024 an die Käufer übergeben. Analog zur positiven Umsatzentwicklung verzeichnete die Gesellschaft eine deutliche Steigerung des um Bewertungseffekte bereinigten EBITDA auf 1,09 Mio. EUR (VJ: 0,12 Mio. EUR). Das EBIT lag hingegen mit -14,07 Mio. EUR (VJ bereinigt: 0,00 Mio. EUR) deutlich unter dem Vorjahresniveau. Aufgrund einer Erhöhung des Diskontierungszinssatzes waren Firmenwertabschreibungen in Höhe von rund 15,00 Mio. EUR erforderlich. Das um diesen nicht liquiditätswirksamen Sondereffekt bereinigte EBIT hätte mit 0,93 Mio. EUR ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert gelegen. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 soll die Anzahl der im Bau befindlichen Einheiten entsprechend der Guidance der Eigenheim Union auf 80 bis 100 steigen. Der Baubeginn der 30 Doppelhaushälften in Gräbendorf, die Fertigstellung von 18 Objekten im Projekt Friedersdorf sowie die Fertigstellung von 28 Einzelbauvorhaben, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden, bilden eine gute Basis für diese Guidance. Für das Jahr 2024 geht die Gesellschaft von 20 Einzelbauvorhaben aus, was angesichts der steigenden Nachfrage ein realistischer Wert ist. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein weiterer Anstieg auf 120 bis 150 Objekte im Bau erwartet. Zwar könnten neue größere Projekte akquiriert werden, wir gehen jedoch davon aus, dass die erwartete Anzahl im kommenden Geschäftsjahr weitestgehend durch Einzelbauvorhaben erreicht werden sollte. Da im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 bereits Umsätze aus den derzeit noch laufenden Projekten (Friedersdorf und Einzelbauvorhaben) nach Percentage-of-Completion ausgewiesen wurden, erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr einen Rückgang der Umsätze auf 9,18 Mio. EUR (2023: 14,19 Mio. EUR). Die kommenden Geschäftsjahre 2025 und 2026 sollten durch die Errichtung der erhöhten Anzahl an Einzelbauvorhaben geprägt sein und wir rechnen hier mit Umsätzen in Höhe von 15,59 Mio. EUR (2025e) bzw. 20,06 Mio. EUR (2026e). Bei einer erwarteten stabilen Entwicklung der Rohertragsmarge sollte sich die von uns erwartete deutliche Steigerung der Umsatzerlöse in einer ebenso sichtbaren Steigerung des EBITDA widerspiegeln. Bis zum Geschäftsjahr 2026, unserem letzten konkreten Schätzzeitraum, erwarten wir einen Anstieg des EBITDA auf 3,76 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 18,7 % entspricht. Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel von 0,65 EUR (bisher: 1,30 EUR) ermittelt. Die Minderung des Kursziels resultiert im Wesentlichen aus der Reduktion unserer Schätzungen für die Geschäftsjahre 2024 und 2025, die zu einer niedrigeren Basis für die nachfolgenden Schätzperioden führen. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung