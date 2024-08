EQS-Adhoc: Nakiki SE: Letter of Intent über Covid-Masken-Klage; Streitwert bis zu 34 Mio EUR

EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Rechtssache

Nakiki SE: Letter of Intent über Covid-Masken-Klage; Streitwert bis zu 34 Mio EUR



07.08.2024 / 10:34 CET/CEST

Die Nakiki SE teilt mit, dass ihre Tochtergesellschaft Legal Finance SE heute einen Letter of Intent über die Prozessfinanzierung einer sogenannten Coronamasken-Klage mit einem Streitwert von bis zu 34 Mio. EUR gezeichnet hat.

Das Unternehmen, das 2020 mit der Bundesrepublik Deutschland einen Vertrag über die Lieferung von Coronamasken abgeschlossen hat, wurde nicht bezahlt und klagt nunmehr auf Zahlung ausstehender Rechnungen. Der Rechtsstreit befindet sich in der ersten Instanz.

Der Letter of Intent sieht, vorbehaltlich des Abschlusses des noch ausstehenden Prozessfinanzierungsvertrags sowie abhängig vom Ausgang des Prozesses, eine gestaffelte Beteiligung der Legal Finance SE in Höhe von 15 – 35 % am Prozessergebnis vor.

Es handelt sich bei dieser Prozessfinanzierung nicht um die in der Ad hoc-Meldung vom 09.05.2024 genannte Klage, die sich weiterhin in einem Prüfungsstadium befindet, sondern um ein davon unabhängiges Verfahren.

NAKIKI SE

Johnsallee 30

20148 Hamburg

Telefon: +49 40 285 304 23-0

Internet: https://nakikifinance.com/

E-Mail: info@nakikifinance.com

Handelsregister: AG München HRB 228000

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

