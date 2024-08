^BERLIN, Aug. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine neue Studie, durchgeführt von der

Informationsplattform Betrugstest.com (https://www.betrugstest.com/), hat den Zuckergehalt von über 50 Proteinriegeln untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass viele dieser Produkte mehr Zucker enthalten als erwartet, was dazu führt, dass Verbraucher ihre Annahmen über die gesundheitlichen Vorteile von Proteinriegeln überdenken sollten, insbesondere wenn sie als gesunde Alternative zu traditionellen Süßigkeiten konsumiert werden. Erhebliche Unterschiede im Zuckergehalt Die Untersuchung ergab, dass der Zuckergehalt in den analysierten Proteinriegeln stark variiert. Zu den Produkten mit dem höchsten Zuckeranteil gehören: * Veganz: Protein Choc Bar Cookie Dough, 50g - 37g Zucker pro 100g * Veganz: BIO Protein Choc Bar Almond Crisp, 50g - 34g Zucker pro 100g * Naturally PAM: Proteinriegel Clean, Peanut Butter, 42g - 26,7g Zucker pro 100g Zum Vergleich: Ein LEIBNIZ Original Butterkeks enthält 21g Zucker pro 100g, und ein kinder Pinguí Schoko hat 33,1g Zucker pro 100g. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Proteinriegel nicht zwangsläufig weniger Zucker enthalten als traditionelle Süßigkeiten. Empfohlene Zuckergrenze schnell erreicht Die Studie zeigt, dass der Verzehr von zwei der zuckerhaltigsten Proteinriegel bereits die empfohlene maximale Zuckeraufnahme von 50g pro Tag laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) erreichen kann. Kaloriengehalt oft vergleichbar mit Süßigkeiten Ein weiterer Punkt der Untersuchung betrifft den Kaloriengehalt. Viele Verbraucher greifen zu Proteinriegeln in der Annahme, dass sie weniger Kalorien enthalten als Schokoriegel. Die Studie zeigt jedoch, dass einige Proteinriegel ähnliche Kalorienwerte wie herkömmliche Süßigkeiten aufweisen. So enthält ein Snickers 488 Kalorien pro 100g, während der Proteinriegel von Nature Valley Erdnuss & Schokolade 495 Kalorien pro 100g liefert. Süßungsmittel und ihre Wirkungen Die Studie hebt außerdem hervor, dass viele Proteinriegel Süßungsmittel enthalten, die bei manchen Menschen in größeren Mengen zu Verdauungsbeschwerden führen können. Die gesundheitlichen Auswirkungen dieser Süßungsmittel sind teilweise umstritten. Fazit und Empfehlungen Die Ergebnisse der Studie von Betrugstest.com zeigen, dass Proteinriegel oft mehr Zucker und Kalorien enthalten, als viele Verbraucher vermuten. Es ist daher ratsam, die Nährwertangaben sorgfältig zu prüfen und Proteinriegel nicht automatisch als gesündere Wahl zu betrachten. Eine bewusste Entscheidung kann helfen, die eigenen Ernährungsziele besser zu erreichen. Für weitere Informationen und eine umfassende Liste der analysierten Freibäder besuchen Sie unsere Webseite: https://www.betrugstest.com/magazin/abehmen-mit- proteinriegel-moeglich.html Für weitere Informationen, sowie die Zusendungen von Bildern und der Tabelle, inklusive der Quellenlinks, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung Über Betrugstest.com Betrugstest.com ist eine spezialisierte Plattform, die seit 2015 umfassend über verschiedene Formen von Online-Betrug aufklärt. Im Fokus stehen die Aufdeckung und Analyse von betrügerischen Aktivitäten wie Phishing, gefälschte Stellenanzeigen und weiteren Betrugsmaschen im Internet. Das Hauptanliegen der Plattform besteht darin, Verbraucher zu schützen, indem detailliert erklärt wird, wie diese Betrugsmaschen funktionieren. Zusätzlich werden konkrete Hinweise und Tipps gegeben, um solche Machenschaften frühzeitig zu erkennen und sich effektiv dagegen zu schützen. Dabei wird großer Wert auf fundierte Recherche gelegt, um umfassende und verlässliche Informationen zur Verfügung zu stellen, die die Online-Sicherheit der Leser fördern. Kontakt: Eva Kampe kontakt@prwitheva.com (mailto:kontakt@prwitheva.com) 0151 20289131 °