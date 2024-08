EQS-News: 11880 Solutions AG präsentiert Halbjahresergebnisse 2024: Starkes EBITDA-Wachstum, stabiler Umsatz

EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

11880 Solutions AG präsentiert Halbjahresergebnisse 2024: Starkes EBITDA-Wachstum, stabiler Umsatz



Essen, 8. August 2024 – Die 11880 Solutions AG konnte ihr EBITDA im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern: In den ersten sechs Monaten 2024 lag es bei 2,1 Millionen Euro, im ersten Halbjahr 2023 bei 0,2 Millionen Euro. Der Umsatz des Unternehmens blieb mit 27,8 Millionen Euro nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1. HJ 2023: EUR 28,2 Mio.). Zudem arbeitete die 11880 Solutions AG in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 weiterhin Cashflow-positiv.

„Wir haben unseren Effizienzkurs in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 erfolgreich fortgeführt und uns in allen Bereichen auf profitables Wachstum konzentriert“, sagt Christian Maar Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. „Mit neuen Produkten und Produktergänzungen konnten wir neue Zielgruppen erschließen, die wir in den kommenden Monaten stärker an uns binden werden.“

Im Digitalgeschäft erzielte die 11880 Solutions AG einen Umsatz von 22,4 Millionen Euro (1. HJ 2023: EUR 22,2 Mio.) und ein EBITDA von 2,4 Millionen Euro (1. HJ 2023: EUR 0,4 Mio.). Der Kundenwert in diesem Geschäftsbereich stieg erneut. Das Segment Telefonauskunft erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 5,5 Millionen Euro (1. HJ 2023: EUR 6,0 Mio.) und ein EBITDA von minus 0,3 Millionen Euro (1. HJ 2023: EUR -0,2 Mio.). Der leichte Umsatzrückgang ist vor allem auf das weiterhin rückläufige Anrufvolumen bei der Auskunft 11880 zurückzuführen.

„Wir gehen fest davon aus, dass die Einstellung der 11833-Auskunft zum 1. Dezember dieses Jahres positive Auswirkungen auf unser Auskunftsgeschäft haben wird“, sagt Christian Maar. „In der zweiten Jahreshälfte 2024 werden wir die Prozesse und Produkte in beiden Segmenten weiter optimieren und mit Unterstützung intelligenter KI-Lösungen im Sinne unserer Kunden ausbauen.“

Den vollständigen Halbjahresbericht 2024 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte

