IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel erzielt die bisher besten Bohrergebnisse auf dem Nickel-Sulfid-Projekt Reid

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel erzielt die bisher besten Bohrergebnisse auf dem Nickel-Sulfid-Projekt Reid

Höhepunkte

- Bisher bester Reid-Abschnitt - 661 Meter mit 0,29 % Nickel, einschließlich 100 Meter mit 0,42 % Nickel und 40 Meter mit 0,51 % Nickel in REI-24-35

- Alle 8 Bohrungen, die auf den Reid Central Core abzielten, durchschnitten Kernlängen von mehr als 620 Metern mit durchschnittlichen Gehalten von 0,21% bis 0,29% Nickel.

TORONTO, 08. August 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ - freut sich, positive Untersuchungsergebnisse seines laufenden Explorationsprogramms 2024 auf seinem Nickelsulfidprojekt Reid, 37 Kilometer nordwestlich von Timmins, Ontario, bekannt zu geben.

Alle 34 Bohrlöcher, die in diesem Jahr bei Reid gebohrt wurden, haben lange Abschnitte mit mineralisiertem Dunit und geringem Peridotit durchschnitten. Die vollständigen Untersuchungsergebnisse für 18 Bohrlöcher sind bereits eingetroffen, von denen 13 heute bekannt gegeben werden; die Untersuchungsergebnisse für die restlichen Bohrlöcher stehen noch aus. Die Untersuchungsergebnisse für fünf Bohrlöcher wurden bereits am 18. März und 6. Mai 2024 veröffentlicht.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Reid liefert weiterhin hervorragende Ergebnisse, einschließlich des bisher besten Einzelbohrlochs mit langen Kernlängen, die einen Gehalt von mehr als 0,4 % und 0,5 % Nickel aufweisen, und alle Bohrlöcher liefern große Abschnitte der Zielmineralisierung. Mit einer geophysikalischen Zielfläche, die größer ist als unser Vorzeigeprojekt Crawford, und einer Mächtigkeit im zentralen Kern, die mehr als doppelt so groß ist wie die von Crawford, freuen wir uns auf die erste Ressourcenschätzung für Reid, die voraussichtlich im vierten Quartal 2024 veröffentlicht wird."

Herr Selby fuhr fort: "Der anhaltende Erfolg unseres regionalen Explorationsprogramms zeigt deutlich, wie groß das Potenzial des Timmins Nickel District ist. Wir haben nun sieben Bohrgeräte, die fünf verschiedene Ziele bohren - Reaume, Reid, Mann Central, Mann Northwest-SE und Mann Northwest-NE - zusätzlich zu den beiden Grundstücken, auf denen wir bereits eine Ressource veröffentlicht haben. Nur wenige Unternehmen verfügen über mehr als eine Projektressource, und wir sind weiterhin auf dem richtigen Weg und erwarten, dass wir bis nächstes Jahr um diese Zeit sieben weitere Ressourcen liefern werden."

Reid

Das Grundstück Reid befindet sich nur 16 km südwestlich von Crawford und enthält ein geophysikalisches Ziel von 3,9 km2 , das fast 2,4 Mal größer als Crawford ist (siehe Abbildung 1). Das Unternehmen geht davon aus, die erste Bohrphase im August abzuschließen und im vierten Quartal 2024 eine erste Ressource bei Reid zu erstellen. Die restlichen Bohrlochergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Das Bohrloch REI24-35 wurde in der Nähe des Zentrums des ultramafischen Körpers niedergebracht und in Richtung Süden gebohrt. Der gesamte Abschnitt von 661,5 Metern, beginnend bei 40,5 Metern im Bohrloch, ergab 0,29 % Nickel, einschließlich 100,5 Metern mit 0,42 % Nickel und 40,5 Metern mit 0,51 % Nickel, womit das Bohrloch in einer starken Mineralisierung endete. In diesem Gebiet öffnet sich die ultramafische Sequenz nach Norden und ist mehr als 900 Meter breit, was etwa der doppelten Breite der Hauptzone von Crawford entspricht. Bohrloch REI24-27 wurde in der Nähe der Westgrenze des ultramafischen Körpers angelegt und in Richtung Norden gebohrt. Der gesamte Abschnitt von 674,8 Metern, der bei 27,2 Metern im Bohrloch beginnt, ergab 0,27 % Nickel, einschließlich 34,5 Meter mit 0,30 % Nickel. In diesem Gebiet ist die ultramafische Sequenz mehr als 800 Meter dick, fast doppelt so dick wie die Hauptzone von Crawford. Die Löcher REI24-27, REI24-28, REI24-29, REI24-30, REI24-31, REI24-32, REI24-35, REI24-37 und REI24-38 wurden gebohrt, um das zentrale Kerngebiet der Lagerstätte mit einer ungefähren Breite von 900 Metern und einer Streichenlänge von 1,7 Kilometern weiter aufzufüllen.

Die Bohrkampagne identifizierte einen NNW-SSE verlaufenden Gangkorridor, der durch das Zentrum der Lagerstätte verläuft und etwa 150 Meter breit ist, was weniger als 7 % der gesamten Streichlänge von 2,2 Kilometern im zentralen Kern entspricht. Die Löcher REI24-23, REI24-24, REI24-25 und REI24-26 wurden gebohrt, um die Ausdehnung der Mineralisierung innerhalb des lokalen Dunits zu identifizieren und die strukturellen Kontrollen und die Ausdehnung der Erzgänge besser zu definieren.

Abbildung 1 - Reid - Bohrlöcher über der magnetischen Gesamtintensität.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76488/08082024_DE_CNC.001.png

Tabelle 1 - Verbundwerkstoff für Reid-Bohrungen im Bohrloch.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

Zentraler Kern

REI24-27 27.2 702.0 674.8 0.27 0.012 0.013 0.008 0.67 5.62 0.076

einschließlich 60.0 94.5 34.5 0.30 0.013 0.024 0.007 0.66 5.76 0.110

REI24-28 18.6 705.0 686.4 0.26 0.012 0.010 0.006 0.84 5.90 0.023

einschließlich 235.5 250.5 15.0 0.30 0.012 0.006 0.008 0.87 5.46 0.025

REI24-29 54.0 568.6 514.6 0.23 0.010 0.011 0.008 0.63 6.59 0.028

und 642.6 696.0 53.4 0.24 0.014 0.017 0.011 0.85 7.46 0.026

REI24-30 30.0 702.0 672.0 0.24 0.013 0.014 0.010 0.70 6.79 0.060

einschließlich 633.0 640.5 7.5 0.42 0.018 0.080 0.040 0.63 8.13 0.288

und 664.5 673.5 9.0 0.37 0.019 0.071 0.046 0.51 8.75 0.275

REI24-31 28.0 648.4 620.4 0.22 0.013 0.013 0.009 0.61 6.85 0.072

einschließlich 31.5 340.5 309.0 0.27 0.012 0.010 0.006 0.71 6.11 0.074

einschließlich 39.0 52.0 13.0 0.41 0.014 0.026 0.014 0.69 5.68 0.075

und 279.0 306.0 27.0 0.29 0.014 0.016 0.005 0.68 7.61 0.131

REI24-32 21.0 696.0 675.0 0.21 0.012 0.008 0.007 0.71 6.43 0.034

einschließlich 166.5 421.5 255.0 0.25 0.011 0.005 0.004 0.89 5.57 0.038

REI24-35 40.5 702.0 661.5 0.29 0.012 0.018 0.013 0.69 5.67 0.052

einschließlich 340.5 361.5 21.5 0.34 0.013 0.221 0.094 0.66 5.85 0.074

und 601.5 702.0 100.5 0.42 0.015 0.035 0.019 0.59 6.26 0.123

einschließlich 645.0 685.5 40.5 0.51 0.015 0.040 0.023 0.59 6.21 0.149

REI24-37 42.2 697.5 655.3 0.24 0.013 0.012 0.009 0.57 6.28 0.032

einschließlich 42.2 312.0 269.8 0.27 0.013 0.023 0.018 0.60 6.19 0.029

einschließlich 202.5 219.0 16.5 0.41 0.015 0.241 0.146 0.49 7.16 0.093

REI24-38 27.0 702.0 675.0 0.22 0.012 0.024 0.018 0.63 6.55 0.045

einschließlich 238.0 550.5 312.5 0.26 0.012 0.048 0.035 0.69 6.04 0.056

einschließlich 301.5 327.0 25.5 0.32 0.012 0.009 0.006 0.78 5.97 0.078

und 510.0 540 30 0.33 0.012 0.174 0.229 0.74 6.16 0.103

Mitteldeichkorridor

REI24-23 24.0 303.0 279.0 0.18 0.014 0.010 0.012 0.53 7.82 0.016

und 343.8 564.0 220.2 0.25 0.013 0.010 0.006 0.77 7.47 0.038

REI24-24 78.9 94.9 16.0 0.27 0.012 0.067 0.024 0.68 5.89 0.098

und 174.1 247.2 73.1 0.25 0.012 0.006 0.005 0.83 5.61 0.036

und 260.0 627.0 367.0 0.24 0.011 0.004 0.007 0.85 5.79 0.063

und 674.0 705.0 31.0 0.19 0.012 0.003 0.006 0.55 7.32 0.028

REI24-25 28.0 312.0 284.0 0.18 0.013 0.009 0.011 0.58 7.64 0.035

und 322.7 717.0 394.3 0.23 0.012 0.008 0.007 0.78 6.13 0.034

REI24-26 30.6 106.5 75.9 0.27 0.011 0.016 0.013 0.77 5.47 0.034

und 122.9 280.0 157.1 0.20 0.013 0.050 0.018 0.56 7.65 0.033

und 321.4 488.5 167.1 0.20 0.014 0.024 0.016 0.50 8.25 0.032

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Tabelle 2: Ausrichtung der Bohrungen

Bohrung ID Östliche Ausrichtung Nordrichtung (mN) Azimut () Eintauchen () Länge (m)

(mE)

REI24-23 456758 5404333 135 -55 564

REI24-24 457157 5404317 0 -60 705

REI24-25 457345 5404725 180 -60 717

REI24-26 457350 5404200 258 -50 528

REI24-27 456165 5403790 0 -60 702

REI24-28 456960 5404500 180 -70 705

REI24-29 457555 5403900 0 -55 696

REI24-30 457350 5404450 180 -60 702

REI24-31 456365 5404000 0 -60 648

REI24-32 456960 5404500 315 -60 705

REI24-35 456960 5404100 180 -60 702

REI24-37 457765 5404100 180 -60 697

REI24-38 456365 5403800 180 -60 702

Erklärung zu TSX Venture

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Qualitätssicherung und -kontrolle, Bohrungen und Probenahme

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und der Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrer entnommen und zur Kernaufzeichnungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby oder SGS Callao (Peru) erfolgt. Alle sind nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labors. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse erfolgt. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die "Grundstücke"), die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford und der Grundstücke, den Zeitplan und den Abschluss (wenn überhaupt) der Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, die Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche oder aktionärsbezogene Genehmigungen zu erhalten, sowie die Auswirkungen von COVID-19-bezogenen Störungen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen auf seine Mitarbeiter, Zulieferer, Anlagen und andere Interessengruppen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

