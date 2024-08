Die meistgehandelten Produkte: BUND macht Druck auf Microsoft

Trotz eines schwierigen Wochenstarts konnte der Dax® seine Verluste ausgleichen und notiert nun wieder deutlich höher. Heute standen insbesondere der Microsoft Call und der NASDAQ® Call hoch im Kurs, anscheinend kann der Technologiesektor allmählich das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. Microsoft profitierte weiter von soliden Ergebnissen im Cloud-Geschäft, auch wenn der Ausbau der Rechenzentren für 365 und Copilot im Rheinland nun erstmal verlangsamt werden dürfte. Mit einer Online Petition macht der BUND Druck auf Microsoft. Die benötigten Data-Verarbeitungsstätten sollen nicht auf Ackerland entstehen. Diese Nachricht schien die Anleger allerdings nicht zu beunruhigen.

Auf der anderen Seite wurden Put-Optionen auf den Dow Jones® stark gehandelt, da Unsicherheiten über die Wirtschaftslage in den USA und steigende Yields der Treasuries Sorgen bereiteten. Auch Rheinmetall verzeichnete eine erhöhte Handelsaktivität, da die geopolitische Lage die Nachfrage nach Verteidigungswerten weiter anreibt. Das Ausmaß des Rückenwinds zeigte sich an den diese Woche veröffentlichten Quartalszahlen des deutschen Rüstungskonzerns, die die Erwartung der Investoren in vollem Umfang erfüllten. Insgesamt spiegelt der heutige Handelstag die unterschiedliche Risikobereitschaft der Anleger wider, die sowohl auf Wachstumschancen im Technologiesektor als auch auf Absicherungsmöglichkeiten gegen Marktvolatilität setzen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD7PE2 4,22 17638,10 Punkte 17298,14153 Punkte 42,19 Open End DAX® Call HD6G71 3,15 17638,10 Punkte 17403,160603 Punkte 55,41 Open End Dow Jones® Put HD6G4S 3,40 39308,80 Punkte 39588,618743 Punkte 177,89 Open End DAX® Call HD12U3 8,58 17638,10 Punkte 16852,075866 Punkte 20,90 Open End DAX® Call HD6G70 3,26 17638,10 Punkte 17393,158786 Punkte 53,41 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.08.2024; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD3WZ2 4,06 17653,00 Punkte 16000,00 Punkte 42,86 17.06.2025 DAX® Put HD2F9W 2,64 17653,00 Punkte 17500,00 Punkte 64,49 17.09.2024 DAX® Put HD5S34 3,14 17653,00 Punkte 18000,00 Punkte 32,81 13.08.2024 Microsoft Call HD2CW8 1,89 403,98 USD 425,00 USD 20,54 18.12.2024 NASDAQ® Call HD7HPC 4,81 18413,81 Punkte 18800,00 Punkte 35,65 17.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.08.2024; 10:47 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Long HD3G3C 1,17 140,18 USD 90,688266 USD 3 Open End DAX® Long HD1KCR 0,41 17764,81 Punkte 16976,325202 Punkte 25 Open End Rheinmetall Long HD3X9V 10,73 529,20 EUR 341,16366 EUR 3 Open End DAX® Short HC01L0 0,38 17717,30 Punkte 20627,731561 Punkte -6 Open End NASDAQ® Short HD321X 6,14 18413,81 Punkte 21483,280666 Punkte -6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.08.2024; 11:03 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!