Trump strebt drei TV-Duelle mit Harris an

(Reuters) - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump peilt im September drei TV-Duelle mit seiner demokratischen Rivalin Kamala Harris auf verschiedenen Sendern an.

Bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz in Palm Beach, Florida, sagte Trump am Donnerstag, er wolle die Debatten am 4., 10. und 25. September abhalten, wobei die Sender Fox, ABC und NBC jeweils eine davon ausrichten würden. Seine Kampagne stellte später klar, dass Trump verwechselt habe, welcher Sender welche Debatte ausrichten würde. ABC News kündigte für 10. September eine Präsidentschaftsdebatte an, zu der sich sowohl Trump als auch Harris bereiterklärt hatten.

Trump nannte keine spezifischen Bedingungen, zum Beispiel, ob es ein Publikum geben würde. Es war nicht sofort klar, ob seine Kampagne dem Lager von Harris einen Vorschlag für die beiden anderen Termine gemacht hat. Die Harris-Kampagne äußerte sich nicht unmittelbar zu den Debatten.

Die Pressekonferenz war Trumps erster öffentlicher Auftritt, seit Harris am Dienstag den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, als ihren Vize-Kandidaten ausgewählt hatte. Harris und Walz haben in dieser Woche Kundgebungen in den umkämpften Bundesstaaten Pennsylvania, Michigan und Wisconsin abgehalten. Dabei zogen sie Zehntausende von Teilnehmern an - ein Anzeichen dafür, wie ihr später Einstieg in das Rennen die Demokraten wieder in Schwung gebracht hat.

