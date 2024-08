Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax macht weiter Boden gut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn an seine jüngste Erholung angeknüpft. Dem Leitindex Dax winkt der fünfte Börsentag in Folge mit Kursgewinnen. In den ersten Handelsminuten am Montag stieg der Dax um 0,4 Prozent auf 17.790 Punkte. Damit hat das Börsenbarometer einen guten Teil des dreitägigen Einbruchs vom Monatsanfang wieder aufgeholt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte zum Wochenbeginn um 0,4 Prozent auf 24.340 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,4 Prozent nach oben./bek/men