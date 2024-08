DAX® - Aufwärtstrend bestätigt

Eine besondere Börsenwoche liegt hinter uns! Schließlich startete der DAX® mit dem größten 3-Tages-Verlust seit der Corona-Krise in die vergangene Woche. Nicht zuletzt deshalb war die Erholung im weiteren Wochenverlauf extrem wichtig. Immerhin lässt diese Entwicklung ein „Hammer-Umkehrmuster“ entstehen und führt zu einem Schließen der am Montag gerissenen Abwärtskurslücke. Neben dieser konstruktiven Kerzenformation hat dieses „reversal“ noch eine weitere wichtige Dimension. Über die Tiefpunkte vom Oktober 2022 und 2023 lässt sich eine Aufwärtstrendlinie (akt. bei 17.095 Punkten) konstruieren, welche durch das jüngste Verlaufstief (17.025 Punkte) eine lehrbuchmäßige Bestätigung erfuhr (siehe Chart). Mit anderen Worten: Die jüngste Korrektur sorgt exakt für den dritten Auflagepunkt dieses Trends. Zunächst hat der DAX® also dort gehalten, wo er aus charttechnischer Sicht halten musste. Eine neuralgische Zone bildet nun die Kombination aus dem Tief vom April bei 17.627 Punkten und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 17.674 Punkten). Ein Anstieg über das jüngste Wochenhoch bei 17.789 Punkten würde nicht nur den o. g. „Hammer“ nach oben auflösen, sondern würde gleichzeitig auch für eine nachhaltige Rückeroberung der diskutierten Schlüsselzone sprechen.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

