Ifo - Schwierige Auftragslage belastet die Selbstständigen

Die schlechte Stimmung unter den Selbstständigen in Deutschland hat sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte wegen der anhaltenden Auftragsflaute kaum verbessert.

Der Geschäftsklimaindex stieg auf minus 13,4 Punkte, nach minus 14,0 im Juni, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage mitteilte. Die Geschäfte liefen zwar besser. Allerdings zeigten sich die Selbstständigen immer noch unzufrieden mit ihrer aktuellen Lage. Ihre Erwartungen blieben nahezu unverändert von Pessimismus geprägt. "Die Selbstständigen stemmen sich gegen die aktuelle Flaute", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. "Allerdings bleibt die Auftragslage schwierig."

Demnach belastet eine fehlende Nachfrage weiterhin viele Selbstständige. 44,4 Prozent waren im Juli von Auftragsmangel betroffen, etwas mehr als zuvor (44,0 Prozent). Ähnlich wie im vorangegangenen Quartal gibt ungefähr jeder vierte Befragte an, ihre Waren oder Dienstleistungen nicht uneingeschränkt anbieten zu können - unter anderem wegen fehlendem Personal oder auch Lieferengpässen.

Der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD) zeigt sich angesichts der anhaltend schlechten Stimmung enttäuscht von der Politik. "Keine der 49 Maßnahmen, die Mitte Juli unter dem Titel 'Wachstumsinitiative' von der Bundesregierung beschlossenen wurden, richtet sich speziell an Solo- und Kleinstunternehmen – und damit an die Masse der Unternehmen in Deutschland", kritisierte VGSD-Vorstand Andreas Lutz.

Die deutsche Wirtschaft steckt derzeit in einer schwierigen Lage, da zuletzt vor allem Investitionen zurückgefahren wurden. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im Frühjahrsquartal um 0,1 Prozent, nachdem es in den ersten drei Monaten noch zu einem Wachstum von 0,2 Prozent gereicht hatte. Ökonomen erwarten in der zweiten Jahreshälfte nur einen blutleeren Aufschwung, da viele Unternehmen über einen Auftragsmangel klagen.