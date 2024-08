Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG 12.08.2024 / 09:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 9,63 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann 1.HJ 2024: Negativer Bewertungseffekt ins Jahr 2023 vorgezogen, Anpassung der Prognose erfolgt, Kursziel: 9,63 EUR, Rating: KAUFEN Die Gesamterträge der UmweltBank AG stiegen in den ersten sechs Monaten deutlich auf 38,16 Mio. EUR (VJ: 31,20 Mio. EUR). Insbesondere der Sprung des Finanzergebnisses auf 17,95 Mio. EUR (VJ: 1,19 Mio. EUR) trug zu dieser sichtbaren Steigerung bei. Dies steht im Zusammenhang mit der planmäßigen Umsetzung der Unternehmensstrategie, die u.a. zur Freisetzung von Eigen- und regulatorischem Kapital den Verkauf des Beteiligungsportfolios innerhalb der nächsten drei Geschäftsjahre vorsieht. In den ersten sechs Monaten 2024 wurden insgesamt vier Windparkbeteiligungen sowie zwei Immobilienbeteiligungen veräußert und damit das Finanzergebnis deutlich gesteigert. Bei der Veröffentlichung der Q1-Zahlen hatte die Umweltbank AG noch einen Veräußerungsverlust in Höhe von rund 10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Rahmen einer Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer wurde der Bilanzansatz der veräußerten Wertpapiere zum 31.12.2023 jedoch nachträglich geändert, so dass der Bewertungsverlust vollständig in das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 vorgetragen wurde. Der deutliche Anstieg der Gesamterträge spiegelt sich auch in der deutlichen Steigerung des Ergebnisses vor Steuern auf 8,53 Mio. EUR (VJ: 3,11 Mio. EUR) und des Periodenergebnisses auf 5,62 Mio. EUR (VJ: 1,49 Mio. EUR) wider. Die Ertragssteigerung konnte die auf 29,37 Mio. EUR (VJ: 26,63 Mio. EUR) gestiegenen Aufwendungen aus dem Personal- und Verwaltungsbereich überkompensieren. In den höheren Aufwendungen spiegeln sich zum einen ein gestiegenes Lohnniveau, aber auch höhere Aufwendungen in den Bereichen IT und Marketing wider. Mit dem Abschluss der Migration des Kernbankensystems (Q2 2024) sowie der Transformation der Aufbauorganisation sollten zukünftig wesentliche Kostentreiber entfallen. Das Management der UmweltBank AG hat mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2024 die bisher kommunizierte Guidance bestätigt. Die Guidance wurde jedoch um den Bewertungseffekt in Höhe von rund 10 Mio. EUR angehoben. Da der Verlust aus der Veräußerung der Wertpapiere nicht wie bisher erwartet im laufenden Geschäftsjahr, sondern rückwirkend im Geschäftsjahr 2023 verbucht wird, wurden zum einen die Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 angepasst und zum anderen die Guidance vor Steuern auf -5 Mio. EUR bis -10 Mio. EUR (bisher: -15 Mio. EUR bis -20 Mio. EUR) angehoben. Nach den Planungen der Gesellschaft stehen am Ende des Geschäftsjahres 2024 Gesamterträgen in einer Bandbreite von 60 Mio. EUR und 65 Mio. EUR Gesamtaufwendungen in Höhe von ca. 70 Mio. EUR gegenüber. Ausgehend von den in den ersten sechs Monaten erreichten Werten, Gesamterträge in Höhe von 38,16 Mio. EUR und Gesamtaufwendungen in Höhe von 29,68 Mio. EUR, ist diese Annahme nachvollziehbar. Die Gesamterträge im zweiten Halbjahr 2024 sollten insbesondere durch einen Anstieg des Zinsergebnisses geprägt sein, das zum Jahresende leicht über dem Vorjahreswert liegen sollte. Hierzu dürfte zum einen das anziehende Kreditneugeschäft beitragen, das bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 deutlich auf 250 Mio. EUR ansteigen dürfte. Von wesentlicher Bedeutung dürfte jedoch die Wiederanlage der aus dem Verkauf von Treasury-Beständen freigesetzten Mittel sein. Angesichts des allgemein gestiegenen Zinsniveaus sollten diese zu besseren Konditionen angelegt werden. Darüber hinaus sollte auch die Anlage von Kundengeldern zum Anstieg des Zinsergebnisses beitragen. Wie bisher prognostiziert, wird das laufende Geschäftsjahr 2024 zunächst von einem Anstieg der Gesamtaufwendungen geprägt sein, bevor diese in den folgenden Geschäftsjahren rückläufig sein werden. Danach ist nur noch mit einer unterproportionalen Kostenentwicklung zu rechnen. Zum einen entfallen in den kommenden Geschäftsjahren die Kosten für die inzwischen abgeschlossene Migration des Kernbankensystems. Diese belaufen sich im ersten Halbjahr 2024 voraussichtlich auf 4 Mio. EUR. Darüber hinaus wird die UmweltBank AG im Jahr 2024 weitere Investitionen in effiziente und digitale Prozesse tätigen und höhere Marketingaufwendungen zur Gewinnung von Privatkunden ausweisen. Nach Abschluss der Investitionen sowie der derzeit laufenden Transformation (Digitalisierung, Effizienzsteigerung, Organisationsstruktur) soll die Cost-Income-Ratio in den kommenden Geschäftsjahren sinken. Bis 2028 strebt die UmweltBank AG eine Cost-Income-Ratio von unter 60 % an. Für das Geschäftsjahr 2026, unserem letzten Prognosezeitraum, erwarten wir eine Cost-Income-Ratio von 75,7 %. Die Summe der abgezinsten Residualerträge ergibt einen Wert von 343,35 Mio. EUR (bisher: 342,18 Mio. EUR). Bei einer Anzahl ausstehender Aktien von 35,66 Mio. ergibt sich ein fairer Unternehmenswert je Aktie von 9,63 EUR (bisher: 9,60 EUR), was einer marginalen Kurszielsteigerung entspricht. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 07.08.24 (14:16 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 12.08.24 (09:30 Uhr)