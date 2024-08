Russland evakuiert Teile von weiterer Region nach ukrainischem Vorstoß

Moskau (Reuters) - Russland hat nach verstärkten Angriffen der Ukraine im Grenzgebiet in einer zweiten Region Evakuierungen angeordnet.

In Teilen der Oblast Belgorod sei damit begonnen worden, Menschen in sicherere Gebiete zu bringen, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Montag mit. Grund seien "Aktivitäten des Feindes an der Grenze", die eine Bedrohung darstellten. Belgorod grenzt an die Ukraine, ebenso wie die Region Kursk, in die vor knapp einer Woche ukrainische Streitkräfte nach einem Überraschungsangriff vorgedrungen waren. Russland ist es zwar inzwischen gelungen, die Front in Kursk zu stabilisieren, allerdings wurde russischen Kriegsbloggern zufolge in einem Teil des Gebiets auch am Montag weiterhin gekämpft. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, man sei dabei, ukrainische Angriffe innerhalb Russlands abzuwehren. Man habe mehrere Panzer zerstört und zudem in der Nacht fünf Drohnen über Belgorod sowie elf über Kursk abgeschossen.

Der ukrainische Vorstoß in Kursk ist der größte auf russisches Territorium seit Beginn des Kriegs im Februar 2022. Russland war darauf offenbar nicht vorbereitet. Es hat seither die Sicherheitsvorkehrungen in Kursk sowie den Regionen Belgorod und Brjansk erheblich verschärft. Gleichzeitig hat der Moskau-Verbündete Belarus nach eigenen Angaben seine Grenztruppen verstärkt, weil sein Luftraum durch ukrainische Drohnen verletzt worden sei. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Wochenende den Vorstoß auf russisches Gebiet damit begründet, dass man Moskaus Truppen unter Druck setzen und "Gerechtigkeit wiederherstellen" wolle.

