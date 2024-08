IRW-News: Argyle Resources Corp.: Argyle Resources beruft Marianne Richer-Laflèche zur Direktorin und gewährt dem Board of Directors erste Optionen

IRW-PRESS: Argyle Resources Corp.: Argyle Resources beruft Marianne Richer-Laflèche zur Direktorin und gewährt dem Board of Directors erste Optionen

Calgary, Alberta - 13. August 2024 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (Argyle oder das Unternehmen), ein Mineralexplorationsunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass Marianne Richer-Laflèche mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors des Unternehmens (das Board) berufen wurde. Im Zusammenhang mit der Berufung wird Herr Binny Jassal zurücktreten.

Frau Richer-Laflèche ist als Rechtsanwältin bei BCF LLP, Niederlassung Montréal, tätig, wo sie auf Fusionen und Übernahmen (M&A), Investmentfonds, Corporate Governance und die Gestaltung geschäftlicher Verträge spezialisiert ist. Vor ihrer Tätigkeit bei BCF arbeitete Frau Richer-Laflèche in einer anderen großen kanadischen Anwaltskanzlei, in der sie bei zwei Gelegenheiten Kunden in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Consulting-Engineering betreute. Frau Richer-Laflèche ist Absolventin der Université Laval und schließt derzeit einen Master-Studiengang an der London School of Economics and Political Sciences ab. Sie fungierte als Direktorin und Corporate Secretary für mehrere Unternehmen und ist Mitglied des Boards bei verschiedenen privaten Organisationen und börsennotierten Unternehmen.

Marianne bringt vielfältige Erfahrungen in den Bereichen M&A, geschäftliche Verträge und Corporate Governance mit, die eine ausgezeichnete Ergänzung für unser Board darstellen. Neben ihrem rechtlichen Hintergrund ist es von herausragender Bedeutung, ein französischsprachiges Board-Mitglied im Team zu haben, da wir die Explorationen in unseren Quarzsandprojekten in Quebec ausbauen wollen, sagte Jeff Stevens, CEO. Ich möchte mich im Namen des Boards außerdem bei Herrn Binny Jassal für seine Dienste und seine Beratung im Rahmen des Übergangs von Argyle von einem Privatunternehmen zu einem börsennotierten Unternehmen bedanken. Er hat wertvolle Beiträge geleistet, und wir wünschen ihm für seine zukünftige Laufbahn alles Gute.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass das Board die Ablösung seines bestehenden zu 10 % rollierenden Optionsplans zu einem Omnibus Equity Incentive Plan (Omnibus Plan) genehmigt hat. Gemäß dem Omnibus Plan darf die Anzahl der Stammaktien gemäß der genehmigten Aktienstruktur des Unternehmens (Stammaktien), die für die Ausgabe im Rahmen der Optionsgewährung nach dem Omnibus Plan reserviert ist, insgesamt 10 % der zum jeweiligen Zeitpunkt ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien auf einer rollierenden Basis nicht übersteigen, und die maximale Anzahl der Stammaktien, die für SARs, RSUs, DSUs und PSUs auszugeben sind, welche nach dem Omnibus Plan ausgegeben werden, darf zum Tag des Inkrafttretens insgesamt die Anzahl der Stammaktien, die 10 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien repräsentieren, nicht übersteigen. Der Omnibus Plan unterliegt der Genehmigung der Aktionäre auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens.

Darüber hinaus hat das Unternehmen gemäß dem Omnibus Plan Direktoren und leitenden Angestellten 1.500.000 Aktienoptionen (Optionen) zu einem Ausübungspreis von 0,92 $ pro Aktie gewährt. Die Optionen können während eines Zeitraums von fünf Jahren ausgeübt werden und werden innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr vierteljährlich zugeteilt. Das Unternehmen hat einem Berater des Unternehmens im Rahmen seines Omnibus Plans 200.000 Restricted Share Units (RSUs) gewährt. Die gemäß dem Omnibus Plan erteilten Optionen und RSUs stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Aktionäre, die auf der nächsten Hauptversammlung des Unternehmens eingeholt werden soll.

Das Unternehmen freut sich außerdem, den Launch seiner neuen Website unter der neuen Domain www.argyleresourcescorp.com bekannt geben zu können.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Jeffrey Stevens

President & CEO

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Quarzsand-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporte in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Quebec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Quarzsandprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Für alle anderen Anfragen: info@argylresourcescorp.com

www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Haftung für die Angemessenheit des Inhalts dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76516

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76516&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04031A1021

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.