Blatt - Haftbefehl gegen mutmaßlichen Nord-Stream-Saboteur

Berlin (Reuters) - Der Generalbundesanwalt lässt nach einem Tauchlehrer wegen des Anschlags auf die Erdgas-Pipelines Nord-Stream 1 und 2 fahnden.

Die Ermittler hätten deswegen bereits im Juni einen Europäischen Haftbefehl gegen den in Polen lebenden Ukrainer beantragt, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch ohne Angaben von Quellen. Die Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, zu laufenden Verfahren würden grundsätzlich keine Auskünfte gegeben.

Das Blatt berichtete, der Verdächtige habe sich in einem Telefonat überrascht über die Vorwürfe gezeigt. Demnach bestritt er, an den Anschlägen auf die Leitungen in der Ostsee beteilgt gewesen zu sein. Polnische Behörden hätten den Mann bislang nicht festnehmen können. Nach dem Bericht ist weiterhin offen, wer den Anschlag in Auftrag gegeben haben könnte.

Die beiden Nord-Stream-Doppelröhren waren im September 2022 durch Detonationen in schwedischen und dänischen Hoheitsgewässern beschädigt worden. Die Ermittler gingen angesichts der Dimension der Anschläge von Sabotage-Akten aus. Durch die Pipeline Nord Stream 1 hatte Russland bis zum Lieferstopp Erdgas aus Sibirien nach Deutschland und in weitere europäische Länder gepumpt. Nord Stream 2 wurde wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht in Betrieb genommen.

Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 wurde auch ein Schlaglicht auf die Abhängigkeit Europas von russischem Erdgas geworfen. Besonders Deutschland war auf diese billigen Importe angewiesen. Nach Importbeschränkungen und Importstopps explodierten die Energiepreise.

Nach dem Bericht der "SZ", die gemeinsam mit ARD und der "Zeit" recherchiert hatte, ist es den Ermittlern offenbar auch gelungen, zwei weitere Verdächtige zu identifizieren. Dabei soll es sich um einen Mann und eine Frau aus der Ukraine handeln. Auch sie sollen Taucher sein. Haftbefehle gegen die beiden wurden demnach bislang nicht ausgestellt.

