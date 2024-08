GNW-Adhoc: Companjon wird von CNBC in die erste Liste der "World's Top Insurtech Companies" aufgenommen, nachdem Statista eine unabhängige Bewertung des Marktes vorgenommen hat

^* Der Anbieter von modernen, eingebetteten B2B2C-Versicherungslösungen ist eines von 150 Unternehmen, die im Rahmen einer unabhängigen, KPI-basierten Analyse und Bewertung des globalen Insurtech-Marktes ausgezeichnet wurden. * Companjon ist eines von 30 Unternehmen, die in der Kategorie ?Marketing, Verkauf und Vertrieb" ausgezeichnet wurden. Dabei handelt es sich um Versicherungsunternehmen, die zum Ziel haben, das Geschäftswachstum und die Kundenzufriedenheit zu fördern. DUBLIN, Aug. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon, ein führender Anbieter von modernen B2B2C-Versicherungslösungen, wurde in den Bericht ?World's Top Insurtech Companies 2024" von CNBC aufgenommen. Die erste Veröffentlichung bewertete die Unternehmen, die die Zukunft der Versicherungsbranche gestalten, nachdem ein Team von Analysten des unabhängigen Unternehmens Statista die relevanten, wachstumsorientierten KPIs eingehend untersucht hatte. Companjon war eines von 150 Unternehmen, die aus über 1.000 in Frage kommenden Unternehmen ausgezeichnet wurden. Companjon ist eines von 30 Unternehmen, die speziell im Segment ?Marketing, Verkauf und Vertrieb" ausgezeichnet wurden. Dabei handelt es sich um Insurtechs, die darauf abzielen, das Geschäftswachstum und die Kundenzufriedenheit durch die Bereitstellung innovativer Tools und Infrastrukturen zu steigern, um die Art und Weise zu verbessern, wie Versicherungsprodukte eingeführt, vermarktet, verkauft und vertrieben werden. Das Unternehmen hat in diesem Jahr neue Maßstäbe gesetzt und kürzlich seine geografische Präsenz über den EWR hinaus auf Endkunden in den USA und Großbritannien ausgeweitet. Companjon hat im Februar auch seine ersten ?dynamischen Versicherungsprodukte" auf den Markt gebracht, die fortschrittliche Technologien wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz nutzen, um Versicherungsangebote zu personalisieren und zu optimieren - mit dem Ergebnis, dass der Endkunde das richtige Produkt zum richtigen Preis und am richtigen Ort erhält. Companjon CEO, Matthias Naumann, sagte: ?Wir sind sehr stolz darauf, von dem führenden Medienunternehmen CNBC durch die Auswertung des führenden Marktforschungsunternehmens Statista als eines der weltweit führenden Versicherungsunternehmen in diesem Jahr anerkannt zu werden. Unser starkes, exponentielles Wachstum in den letzten zwei Jahren ist ein Beweis für den Wert, den wir unseren Geschäftspartnern bieten, indem wir neue Zusatzeinnahmen schaffen und ihre Endkunden begeistern. Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit mit unserem Team, die dazu beigetragen hat, die Innovation in unserem Unternehmen voranzutreiben und uns vom Proof of Concept zum Proof Point zu bringen". Companjon wurde 2020 gegründet und möchte die Art und Weise verändern, wie Menschen über Versicherungen denken. Das Unternehmen hat im letzten Jahr ein rasantes Wachstum erlebt und wird im Jahr 2023 über 33 Millionen Transaktionen verzeichnen. Es hat eine Vielzahl von modernisierten und parametrischen Insurtech-Lösungen mit weltweit anerkannten Marken in den Bereichen Events und Unterhaltung, Mobilität, E-Commerce und Fintech auf den Markt gebracht. Sein unvergleichliches Lösungsdesign nutzt die neuesten Technologien, wie z. B. KI, um die Kunden seiner Geschäftspartner in 32 Ländern und mehr zu begeistern. Über Companjon Companjon ist ein führendes B2B2C-Insurtech-Startup, das sich auf vollständig digitale, KI-gesteuerte eingebettete Versicherungen spezialisiert hat. Die modernen End-to-End-Versicherungslösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Kunden zu begeistern und durch eine stärkere Markentreue und neue zusätzliche Einnahmemöglichkeiten einen höheren Geschäftswert zu erzielen. Companjon entwirft, entwickelt und versichert seine Lösungen mit dynamischer Preisgestaltung auf einer 100%igen Cloud-basierten Plattform, die 32.000 Policen pro Sekunde ausstellen kann, API-Gateways problemlos integriert und die neueste fortschrittliche Technologie nutzt. Es wurde unter anderem von CNBC als eines der World's Top Insurtech Companies 2024 und von FinTech Global als eines der innovativsten Insurtechs der Welt für drei aufeinanderfolgende Jahre (2021- 2023) ausgezeichnet. Companjon möchte die Art und Weise verändern, wie Menschen über Versicherungen denken, indem es nahtlose und positive Erfahrungen schafft, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant: Wir sind zur Stelle, wenn das ?Leben" passiert. Das Unternehmen ist in Irland registriert und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. www.companjon.com Medienkontakt: Kimberly Littlefield +353 (0)86 107 0416 press@companjon.com (mailto:press@companjon.com) °