Verdacht auf Sabotage-Akt gegen Bundeswehr in Köln

Berlin (Reuters) - Wegen des Verdachts eines Sabotage-Akts ist eine Bundeswehr-Kaserne in Köln abgeriegelt worden. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin bestätigte am Mittwoch entsprechende Informationen der Nachrichtenagentur Reuters.

Zuerst hatte der "Spiegel" über den Vorfall berichtet. Danach besteht der Verdacht, dass das Leitungswasser in dem Standort in der Nähe des Flughafens Köln-Bonn kontaminiert sein könnte. In internen Mitteilungen seien Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Kräfte "dringlich dazu aufgerufen, keinesfalls Trinkwasser zu entnehmen".

Der Sprecher des Landeskommandos der Bundeswehr in Nordrhein-Westfalen, Ulrich Fonrobert, sagte am Mittag vor Ort, die Truppe nehme den Vorfall "sehr ernst". Man arbeite eng mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Eingeschaltet seien Polizei, Feldjäger, Militärischer Abschirmdienst MAD und der Staatsschutz. Einzelheiten wollte er nicht mitteilen. Er werde sich am Nachmittag aber erneut äußern. Fonrobert kündigte an, dass die Kaserne "in den nächsten Minuten" wieder geöffnet werde. An dem Standort sind auch Teile der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums ansässig.

(Bericht von Sabine Siebold, Alexander Ratz; Redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)