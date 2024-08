DAX® - Schlüsselzone erreicht - echter Lackmustest!

Die Erholung beim DAX® schreitet erwartungsgemäß voran. Einziger Wermutstropfen sind die derzeit dünnen Umsätze. Obwohl in die saisonale Phase und zum klassischen Sommerloch passend, lässt das niedrigste Handelsvolumen seit Anfang März doch aufhorchen. Zu dieser Umsatzentwicklung passt auch der kleine Körper der gestrigen Tageskerze – übrigens der zweite Handelstag in Serie mit diesem Phänomen. Trotz dieser Umstände konnten sich die deutschen Standardwerte vom Tief bei 17.025 Punkten mittlerweile um fast 900 Punkte erholen. Dieser Aufwärtsreaktion steht nun die erste wirklich wichtige Bewährungsprobe ins Haus, denn mit dem Tief von Mitte Juni bei 17.951 Punkten und der zweiten Abwärtskurslücke von Anfang August bei 17.918/18.070 Punkten hat der DAX® ein markantes Barrierenbündel unmittelbar vor der Brust. Anlegerinnen und Anleger, welche die Gegenbewegung erfolgreich mitgenommen haben, können den Stop-Loss für bestehende Tradingpositionen indes auf das Mini-Aufwärtsgap von gestern (17.827 zu 17.817 Punkte) nachziehen. Schließlich würde ein Gap-Closing für ein Scheitern an den o. g. Hürden sprechen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.