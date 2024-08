Aktien abseits von Hightech und KI, diese Werte sind mehr als einen Blick wert mit @DividendenAlarm

► Darum geht's im Video: In diesem Video diskutieren Alex Fischer (Finanzblogger, @DividendenAlarm) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) über spannende Investitionsmöglichkeiten jenseits des Hypes um KI und Technologieaktien. Alex gibt Einblicke in sein Portfolio und erklärt, warum er sich auf unterbewertete Aktien konzentriert, die nicht im Fokus der Medien stehen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Sixt, einem Mobilitätsanbieter, der nicht nur Autovermietung, sondern auch Carsharing und Taxi-Services anbietet und großes Wachstumspotenzial hat. Zudem sprechen sie über die Attraktivität von Öl- und Energieaktien wie Chevron, die trotz eines möglichen zukünftigen Rückgangs der Ölpreise weiterhin solide Dividenden und Cashflows bieten. Weitere Themen sind unter anderem die Bedeutung von Diversifikation, die Zukunft der erneuerbaren Energien, und wie man überbewertete Aktien bewertet und die richtigen Verkaufsentscheidungen trifft.



Timestamps:

00:00 ► Einführung und Abseits des Tech-Hypes

02:44 ► KI und Technologie in Unternehmen

08:11 ► Sixt: Mehr als nur Autovermietung

10:30 ► Chevron: Günstiger Öl-Major mit Dividendenwachstum

19:46 ► Zukunft von Öl: Stabiler Preis und Aktionärsausschüttungen

21:36 ► Ölkonzerne und ihre Investitionen in erneuerbare Energien

23:28 ► Potenzial der US-Energieversorger

33:50 ► Umgang mit überbewerteten Aktien im Portfolio



Das Video wurde am 16.08.2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.