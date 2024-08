ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Cancom auf 30 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz eines konsolidierungsbedingten Wachstums von rund 29 Prozent im ersten Halbjahr sei das zugrunde liegende Geschäft mit einem Umsatzrückgang von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr weiterhin schwierig, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erwarte mehr Beweise für eine anziehende Geschäftsdynamik, bevor sie eine konstruktivere Haltung zur Aktie des IT-Dienstleisters einnehme./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2024 / 16:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

