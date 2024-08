Coupang: Nettoergebnis enttäuschend? Vergiss nicht das Top-Wachstum!

Die Aktie von Coupang (WKN: A2QQZ2) ist in einer ersten Reaktion nach Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen kurzfristig korrigiert. Das hat einen Grund: Denn das Nettoergebnis lag mit einem Verlust von 105 Mio. US-Dollar in den roten Zahlen. Damit reißt die bisherige Historie von einigen Quartalen mit einem positiven Ergebnis unterm Strich.

Allerdings ist der Kontext entscheidend: Coupang hat etwas mehr als 250 Mio. US-Dollar für eine Strafe abschreiben müssen Ergebniswirksam hat es außerdem einen negativen Sondereffekte durch die Farfetch-Übernahme gegeben. Ohne diese zwei Effekte läge das Nettoergebnis bei 124 Mio. US-Dollar. Und damit im positiven Bereich.

Coupang hat die Schwelle überschritten und generiert einen freien Cashflow.

Zudem konnte Coupang ein gutes operatives Wachstum zeigen. Mit einem Umsatzwachstum von 25 % auf 7,3 Mrd. US-Dollar sehen wir ebenfalls gute Zuwächse. Der freie Cashflow konnte ebenfalls um 8 % auf 488 Mio. US-Dollar zulegen. In den letzten zwölf Monaten lag der Wert hingegen bei 1,5 Mrd. US-Dollar, was sehr eindeutig zeigt: Eigentlich hat Coupang den Break-Even bereits hinter sich gelassen.

Auch bei den nicht-finanziellen Kennzahlen ergibt sich ein positives Bild. Die Anzahl der aktiven Kunden wuchs um 3 Mio. auf 29,6 Mio. an. Alles in allem: Eigentlich ein gutes Jahresviertel, das einzig und alleine von der fehlenden Profitabilität überschattet worden ist.

Coupang besitzt 5,5 Mrd. US-Dollar in Cash, was eine stabile bilanzielle Ausgangslage darstellt. Kurzfristige Verbindlichkeiten sind praktisch kaum vorhanden (mit Ausnahme eines gewissen Warenbestands). Auch die langfristigen Schulden sind mit ca. 2,7 Mrd. US-Dollar eher gering. Eine starke Ausgangslage, die den Gesamtkonzern ideal für zukünftiges Wachstum und das Ergreifen von Chancen aufstellt.

Was macht das Unternehmen Coupang?

Coupang ist der führende Anbieter im Bereich E-Commerce und Quick-Commerce in Südkorea. Das Unternehmen besitzt eine ausgedehnte Logistik und kann in den urbanen Regionen (in denen rund 70 % der Bevölkerung leben) innerhalb weniger Stunden die Waren ausliefern. Das sorgt für ein hohes Engagement und eine maximale Kundenorientierung.

Das zweite Standbein Farfetch ist ein Online-Händler für Luxusgüter.

Wo liegen die größten Chancen bei Coupang?

Coupang besitzt die Chance, das größte E-Commerce-Ökosystem in Südkorea zu werden. Südkorea besitzt besondere Voraussetzungen: Eine überaus urbane Struktur mit rund 70 % der Bevölkerung, die in größeren Städten leben. Sowie eine besondere Affinität zum Onlinehandel. Mehr als ein Viertel der Waren werden im E-Commerce verkauft und abgewickelt. Coupang hat sich selbst das größte Logistiknetzwerk aufgebaut und besitzt Logistikzentren in einem Umkreis von 7 Kilometern oder weniger zu den urbanen Kunden. Das stellt wertvolle Services wie Übernacht-Lieferungen sicher, die das Engagement erhöhen. Gleichzeitig kann Coupang (möglicherweise) profitabel skalieren, indem im E-Commerce und Quick-Commerce die Lieferwege engmaschiger und die Bestellungen größer werden. Perspektivisch könnten weitere Leistungen (analog zu anderen Tech-Konzernen mit dem Ursprung im E-Commerce) das Ökosystem ausbauen.

Wo liegen die größten Risiken?

Profitabilität: Coupang besitzt eine teure Logistik und wird ebenfalls zeigen müssen, dass man trotz E-Commerce und Quick-Commerce skalieren kann. Derzeit gibt es positive Nettoergebnisse. Das Risiko ist daher zum Teil latent. Aber auch das Margenprofil wird früher oder später in den Mittelpunkt rücken.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Coupang.

