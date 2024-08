S&P 500® - Wann ist der beste Zeitpunkt zum Kaufen?

Bis Ende Juli hatten die internationalen Aktienmärkte einen Lauf. Insbesondere der S&P 500® eilte dabei von einem Rekordhoch zum nächsten. Für Anlegerinnen und Anleger stellt es immer wieder eine psychologische Herausforderung dar, Aktien auf Allzeithoch zu erwerben. Schließlich sind die entsprechenden Titel so teuer wie nie zuvor. Doch es lohnt sich diese „Klippe“ zu umschiffen, was wir für die US-Standardwerte auf Basis der Daten seit 1960 untermauern möchten! Zunächst sind Rekordlevel in den letzten fast 65 Jahren alles andere als ein seltenes Phänomen. Rund 45 % der Zeit ist der S&P 500® weniger als 5 % von seinem Allzeithoch entfernt (siehe Chart). Wenn man den Abstand zum Hochstand auf 10 % ausdehnt, dann notiert das Aktienbarometer bereits 60 % der Zeit innerhalb dieser Range. Einen geringeren Abstand als 20 % zum Allzeithoch weisen die „US blue chips“ sogar in über 80 % der Zeit seit 1960 auf. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der S&P 500® lediglich in 19 % der Zeit weiter als 20 % von seinem Rekordhoch entfernt ist. Noch spannender wird die Analyse, wenn man die Rendite und das Risiko in die Betrachtung einbezieht (Fortsetzung siehe unten).

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

