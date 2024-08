Silberpreis unter 30 Dollar – Anleger vor „Jackson Hole“ in Habachtstellung

Geprägt ist die Börsenwoche insbesondere durch geldpolitische Impulse. Neben der Veröffentlichung der Fed-Mitschriften blicken Anleger vor allem auf das am Donnerstag startende Wirtschaftssymposium im US-Bundesstaat Wyoming in Jackson Hole.

„FOMC-Minutes“ könnten wichtige geldpolitische Hinweise abgeben

Anleger am Silbermarkt dürften mittlerweile eine Wartehaltung eingenommen. Zu groß bleiben die geldpolitischen Fragezeichen in den USA.

Am heutigen Abend richtet sich der Blick auf die im Fachjargon sogenannten „FOMC-Minutes“, welche mögliche wichtige Hinweise über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik liefern könnten (20:00 Uhr). Zwei Wochen nach der jüngsten Fed-Notenbanksitzung versprechen sich Investoren neue Erkenntnisse.