Trading-Chance HelloFresh: Neuer Teilhaber, neuer Schwung?

Der Umsatz des Kochboxen-Herstellers HelloFresh kommt nicht voran, die Margen stehen unter Druck. Der lange und weitreichende Abstieg der Aktie hatte also seine Gründe. Doch nachdem das Unternehmen unlängst weniger schlecht als befürchtet ausgefallene Quartalszahlen vorlegte, kommt jetzt ein zweiter, spannender Faktor hinzu, der der Aktie neues Leben einhauchen könnte: Eine Trading-Chance Long.

Ein gesunkener Aktienkurs ist der Beleg dafür, dass des dem Unternehmen nicht gut geht und/oder zu große Erwartungen der Marktteilnehmer an das Wachstum geplatzt sind. Letzteres ist bei HelloFresh, dem Hersteller von Kochboxen, der sich jetzt ein zusätzliches Standbein mit Fertiggerichten verschafft, der Fall. Viele waren sich sicher, dass der „Boost“, der sich aus den Lockdown-Phasen der Corona-Jahre ergeben hatte, zu einem stetigen Anstieg der Umsätze und steigenden Margen führen würde. Doch diese Erwartung erfüllte sich nicht, die Aktie fiel ... und fiel immer weiter.

Wenn große Adressen einsteigen, ist das immer ein interessantes Signal

Die Stimmung war, wie so oft, ins komplette Gegenteil verkehrt, die Euphorie ging in massiven Pessimismus über. Doch ganz so finster, wie manche dachten, sieht es dann eben doch nicht aus, die Ergebnisse des zweiten Quartals boten zumindest die Basis für Hoffnung. Das führte zu Käufen, die erste, wichtige Charthürden zurückeroberten. Weitere Käufe generierte eine Meldung, die gestern am späten Abend über die Nachrichtenticker lief:

Der aktivistische Investor Active Ownership Capital hat sich bei HelloFresh eingekauft, hat 4,7 Prozent der Aktien erworben. Dieser Investor begründet den Einstieg damit, dass HelloFresh ein aktives Geschäftsmodell habe und man volles Vertrauen habe, dass die Unternehmensführung die derzeitige Druckphase erfolgreich managen werde. Auch große Investoren können sich irren, keine Frage. Aber denen, die angesichts der jüngsten Bilanzdaten wieder optimistischer wurden, ist ein solcher Einstieg Wasser auf ihre Mühlen ... und das könnte sich auch im Kursbild positiv auswirken, denn:

Bodenbildung könnte jetzt vollendet werden

Seit der Bilanzvorlage gelang es bereits, die über die letzten Zwischenhochs konstruierbare Abwärtstrendlinie und das Juli-Hoch zurückzuerobern. Entscheidend dafür, dass man hier eine vollendete Bodenbildung konstatieren kann, ist aber der Level, den die Aktie als Reaktion auf den Einstieg von Active Ownership Capital jetzt erreicht hat:

Das Zwischenhoch von Mitte März bei 7,80, das das untere Ende der Kurslücke markiert, die als Reaktion auf den enttäuschenden 2024er-Ausblick gerissen wurde, den HelloFresh da vorgelegt hatte. Noch ist dieser Handelstag nicht zu Ende, noch ist offen, ob die Aktie an dieser Widerstandslinie abdreht oder sie klar überwindet. Damit ist dieser Trade glasklar hochspekulativ und nur etwas für risikofreudige Trader.

Aber wenn es gelingen sollte, diese Marke unter sich zu lassen, wäre auf rein charttechnischer Ebene eben ordentlich Spielraum bis zur Widerstandszone 10,91/11,33 Euro ... und langsam käme dafür eben auch der nötige Rückenwind. Dennoch: Diese Trading-Chance ist nichts für jedermann, sondern nur für Trader, die das Risiko einzuordnen wissen!

Ein Long-Trade für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 4,136 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel um 2,1. Den Stop Loss würden wir bei 5,90 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,75 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die HelloFresh-Aktie lautet HS5BCZ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 9,29 Euro, 10,91 Euro, 11,33 Euro

Unterstützungen: 6,50 Euro, 6,11 Euro, 4,90 Euro, 4,42 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf HelloFresh

Basiswert HelloFresh WKN HS5BCZ ISIN DE000HS5BCZ0 Basispreis 4,136 Euro K.O.-Schwelle 4,136 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,1 Stop Loss Zertifikat 1,75 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.