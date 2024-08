Nvidia vor den Quartals-Zahlen

Nvidia meldet am Mittwoch nachbörslich die Quartalszahlen. Die Angaben über das CapEx, also die Investitionen, der Hyperscaler lassen nur einen Schluss zu: Nvidia sollte nach wie vor hervorragende Zahlen vorlegen. Alleine die Dynamik, mit der der Kurs vom letzten Tief gen Norden gesprintet ist, zeigt, wie bullish die Investoren noch immer eingestellt sind. Ich rechne mit einer schnellen Bewegung über das Allzeithoch, eventuell in den Bereich um 150 bis 155 US-Dollar. Mittelfristig sehe ich aber durchaus Kursziele um bis zu 190 US-Dollar als erreichbar an.

