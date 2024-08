New York: Dow und S&P 500 laufen in Richtung Rekordhoch

Zum Start in die neue Woche haben sich die US-Börsen überwiegend freundlich gezeigt. Dem Leitindex Dow Jones Industrial und dem marktbreiten S&P 500 fehlen nicht mehr viele Punkte bis zu Rekordständen. So gewann der Dow am Montag im frühen Handel 0,30 Prozent auf 41.297,60 Zähler, der S&P 500 legte um 0,16 Prozent auf 5643,66 Punkte zu.

Der technologielastige Nasdaq 100 , der von seiner Bestmarke noch etwas weiter weg ist, gab um 0,18 Prozent auf 19.684,50 Punkte nach. Womöglich könnten ihn die am Mittwoch erwarteten Quartalszahlen des Chipkonzerns und KI-Anführers Nvidia etwas näher an seine Bestmarke führen. Anleger geben sich optimistisch und griffen zum Wochenauftakt bei den Nvidia-Papieren weiter zu.

Am Freitag hatte Fed-Präsident Jerome Powell für Kauflaune gesorgt. Während des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole hatte er Signale für eine in Kürze anstehende Zinswende in der weltgrößten Volkswirtschaft gegeben, auch wenn Höhe und Abfolge der Zinsschritte weiter offen blieben.