Aktien New York Schluss: Nur Dow im Plus - Tesla und Nvidia schwach

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Start in die neue Woche haben die US-Börsen überwiegend Verluste verzeichnet. Vor allem Technologiewerte hatten das Nachsehen. Lediglich der Dow Jones Industrial stemmte sich gegen die am Montag etwas trübere Stimmung. Zum Börsenschluss verbuchte der Leitindex ein Plus von 0,16 Prozent auf 41.240,52 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,32 Prozent auf 5.616,84 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,04 Prozent auf 19.516,44 Zähler.

Die schweizerische Bank UBS bleibt für US-Aktien gleichwohl optimistisch und verweist als Stütze auf die am Freitag von der US-Notenbank Fed in Aussicht gestellte Leitzinssenkung und auf ein insgesamt gesundes Gewinnwachstum bei den Unternehmen. Die Signale von Fed-Präsident Jerome Powell für eine bevorstehende Zinswende hatten am Markt vor dem Wochenende für Kauflaune gesorgt, auch wenn Höhe und Abfolge der Zinsschritte weiter offen blieben.

Coca-Cola erreichten am Montag ein Rekordhoch und führten den Dow mit einem Plus von 1,5 Prozent an. Im Techsektor verzeichneten Tesla Verluste von 3,2 Prozent. Es belastete die Nachricht, dass Kanada Elektroautos aus China mit einem Zoll von 100 Prozent belegen will. Nvidia sanken vor den zur Wochenmitte mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Chip- und KI-Konzerns um 2,3 Prozent./ajx/he