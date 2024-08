Millionen von Hochwasser in Bangladesch betroffen - Mindestens 20 Tote

Dhaka (Reuters) - Die anhaltenden Monsunregen in Bangladesch haben bislang zu mindestens 20 Todesfällen geführt.

Insgesamt seien mehr als 5,2 Millionen Menschen vom Hochwasser betroffen, teilten die Behörden am Sonntag mit. Der Chef der Übergangsregierung, Friedensnobelpreisträger Mohammad Yunus, sagte in einer Fernsehansprache, den Flutopfern solle eine schnelle Rückkehr zur Normalität ermöglicht werden. Mehr als 400.000 Menschen haben in etwa 3500 Unterkünften in den elf von der Flut betroffenen Distrikten Zuflucht gefunden. Dem Wetteramt des Landes zufolge geht das Wasser nur sehr langsam zurück. Daher könnte das Hochwasser bei weiteren Regenfällen anhalten.

(Bericht von Ruma Paul; Geschrieben von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)