Merz und Söder warnen vor AfD-Erfolg bei Landtagswahlen

Dresden (Reuters) - Die Vorsitzenden von CDU und CSU haben vor den Folgen eines AfD-Sieges bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen gewarnt.

Die Union sei "nicht bereit, dieses Land den Leuten zu überlassen, die eine andere Politik, die ein anderes Land, die eine andere Gesellschaft wollen und die mit unserer Demokratie nichts am Hut haben", sagte CDU-Chef Friedrich Merz am Montagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung der sächsischen CDU in Dresden. Er bezog das BSW in die Warnung mit ein, ohne die beiden Parteien beim Namen zu nennen. Auch die internationale Öffentlichkeit schaue auf diese Regionalwahlen, betonte Merz.

"Auf keinen Fall" dürfe die AfD Verantwortung in Sachsen oder Deutschland bekommen, sagte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der Kurs dieser Partei führe Deutschland "in die völlig falsche Ecke". Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach von einer "Schicksalswahl".

Söder schloss erneut nicht aus, Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl 2025 werden zu wollen. "Einer von uns" werde Kanzler werden, sagte der CSU-Chef. Merz, der als aussichtsreichster Kandidat gilt, hatte eine einvernehmliche Lösung mit dem CSU-Chef angekündigt. Laut einer Forsa-Umfrage glauben 43 Prozent der Unions-Anhänger, dass die Union die besten Chancen mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) als Kanzlerkandidat hätte. Dann folgen Merz mit 33 und Söder mit 20 Prozent.

