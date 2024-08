Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH 27.08.2024 / 11:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2024 Empfehlung: Kaufen seit: 27.08.2024 Kursziel: 3,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 30.08.2023, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Halbjahresergebnis profitiert von Gewinnrealisierung aus Goldverkauf Die operative Entwicklung bewegte sich bei der 3U HOLDING AG in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2024 insgesamt im Rahmen der Erwartungen. Dabei wirkte sich ergebnisseitig die Realisierung eines Veräußerungsgewinns von rund 1 Mio. Euro durch den Verkauf des vor gut 4 Jahren für 3 Mio. Euro erworbenen Goldbestands deutlich positiv aus. Mit dieser Transaktion setzte das Management seinen eindrucksvollen Track-Record der Realisierung erheblicher Wertsteigerungen im Portfolio weiter fort. So konnte seit 2017 in Summe bei einem Investitionsvolumen von 98 Mio. Euro neben laufenden Ergebnisbeiträgen ein Wertvolumen von 325 Mio. Euro verbunden mit einem Nettozufluss von 208 Mio. Euro realisiert werden. Soweit sich die Rahmenbedingungen nicht weiter verschlechtern, erwartet der Vorstand nach dem auch durch Vorlaufinvestitionen im Zusammenhang mit der konkretisierten Wachstums- und Wertestrategie MISSION 2026+ belasteten aktuellen Übergangsjahr ab 2025 auch wieder eine positivere operative Entwicklung. Insgesamt bleiben wir daher zuversichtlich, dass die Marburger Beteiligungsgesellschaft mit ihrem Fokus auf die drei Megatrends Digitalisierung im Mittelstand, Erneuerbare Energien und Onlinehandel mit Schwerpunkt klimafreundliche Technologien ihre im Rahmen der MISSION 2026+ definierten Ziele mittelfristig umsetzen kann. Hierfür ist der Konzern zum 30. Juni mit einer Eigenkapitalquote von 74,4 Prozent, einer Barliquidität von 43,3 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position von 25,7 Mio. Euro bilanziell sehr komfortabel aufgestellt. Zudem hält die Gesellschaft 8,8 Prozent eigene Aktien, die auch als Akquisitionswährung eingesetzt werden können. Beim derzeitigen Börsenkurs von 1,74 Euro liegt die Marktkapitalisierung der 3U HOLDING AG lediglich bei 64,1 Mio. Euro. Dabei entspricht das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter zum Halbjahresende mit 87,2 Mio. Euro einem Betrag von 2,60 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie. Auf Basis unserer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung sehen wir den fairen Wert des Papiers bei 3,30 Euro. Daher erachten wir den 3U-Anteilsschein als signifikant unterbewertet und stufen ihn unverändert als klaren "Kauf" ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30633.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179 374 - 24 Fax: +49 (0)211 / 179 374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 440 91 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1975913 27.08.2024 CET/CEST °