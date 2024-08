Bericht - Volkswagen erreicht Sparziel noch nicht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Bei der Marke Volkswagen klafft nach einem Medienbericht noch eine große Lücke an Einsparungen zum Erreichen ihrer Jahresziele.

Das Delta bei den Sparmaßnahmen sei auf zwei bis drei Milliarden Euro gewachsen, sagten zwei Insider dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). Der Autobauer müsse deshalb seine Sparanstrengungen in den nächsten Monaten deutlich erhöhen. Markenchef Thomas Schäfer habe dazu ein Treffen seiner Topmanager in Kürze anberaumt, werde aber noch keine konkrete Summe zusätzlicher Einsparungen nennen. Die Beschäftigten, die am 4. September zur nächsten Betriebsversammlung am Stammsitz Wolfsburg zusammenkommen, seien besorgt über ein Senken der Arbeitskosten.

VW-Konzernchef Oliver Blume und Finanzchef Arno Antlitz hatten den gesamten Konzern schon Anfang des Monats auf einen verschärften Sparkurs eingestimmt. Die Kosten bei der Kernmarke VW sollen bis 2026 nachhaltig um zehn Milliarden Euro sinken, um eine Zielrendite von 6,5 Prozent zu erreichen. Im ersten Halbjahr lag die Marge aber nur bei 2,3 Prozent. Ein Sprecher der Marke VW wollte sich zur Sparlücke nicht äußern.

