OTS: compassio Gruppe B.V. & Co. KG / compassio Gruppe verkauft SCHÖNES LEBEN ...

compassio Gruppe verkauft SCHÖNES LEBEN Wohnen - Strategische Neuausrichtung auf Kurs (FOTO) Ulm (ots) - - Die compassio Gruppe stellt sein Management-Team um CEO Christopher Nolde neu auf und konzentriert sich zukünftig vollständig auf seine Kernkompetenzen in professioneller stationärer Pflege, Außerklinischer Intensivpflege, Betreutes Wohnen und Tagespflege - Der Geschäftsbereich SCHÖNES LEBEN konzentriert sich mit derzeit vier Häusern und dem in den vergangenen Jahren aufgebauten Experten-Team um Geschäftsführer Kip Sloane auf hochwertige Wohnanlagen mit angeschlossener ambulanter Pflege und Tagespflege Die compassio Gruppe (ehemals Schönes Leben Gruppe B.V. & Co. KG) hat ihren Geschäftsbereich SCHÖNES LEBEN verkauft. Seit dem 20.08.2024 agiert der Geschäftsbereich mit derzeit 4 Häusern und voll gefüllter Expansions-Pipeline als eigenständiges Unternehmen. Die compassio Gruppe zählt zu den führenden Anbietern der professionellen stationären Pflege, der außerklinischen Intensivpflege, der Tagespflege und des Betreuten Wohnens. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekanntgegeben. Christopher Nolde, CEO der compassio Gruppe: "Wir fokussieren uns konsequent auf unsere Kernkompetenz in der stationären Pflege und gehen die Herausforderungen der Branche entschlossen an. Hier sind wir inzwischen mit 92% Belegung in unseren Bestandshäusern sehr gut unterwegs." Die compassio Gruppe ist seit 2005 im Markt etabliert und zählt mit ca. 100 stationären Pflegeeinrichtungen, sowie rund 8.300 Mitarbeitenden zu den führenden Pflegeanbietern auf dem deutschen Markt. Ziel der Neuaufstellung ist ein ambitioniertes, organisches Wachstum mit Fokus auf den profitablen Kernmärkten. In den nächsten Jahren wird die Anzahl an Pflegeeinrichtungen modernster Bauweise und einem modernen vollumfänglichen pflegerischen Angebot bundesweit auf 120 Standorte wachsen. Die Gruppe wird vom neuen Management-Team um den jetzt zum CEO ernannten Christopher Nolde weiterhin aus Ulm geführt. Das vom Gesellschafter Waterland bereits im Q1 2024 neu bestellte C-Level Team wird ergänzt um die branchenerfahrenen Manager Monika Nirschl (COO), Oliver Jaenicke (CFO) und Johannes Knake (CPO). Der Geschäftsbereich SCHÖNES LEBEN ist seit 2017 auf dem Markt positioniert und verfügt aktuell über vier Wohnanlagen inklusive ambulanter Pflege und Tagespflege. Mit einem finanzstarken Investorenkonsortium sichert sich SCHÖNES LEBEN eine gute Position in der Branche, der Menschen mit besonderen Ansprüchen ein hochwertiges Wohn- und Umsorgungsangebot bietet.