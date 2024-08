US-Geschäft gibt Optikerkette Fielmann Rückenwind

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Gute Geschäfte in den USA geben Europas größter Optikerkette Fielmann Schub.

Im ersten Halbjahr kletterte der Umsatz um elf Prozent auf 1,081 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei entfiel mehr als die Hälfte des Wachstums auf einen Zukauf in den USA. Fielmann habe zudem von einer leicht verbesserten Konsumstimmung in Europa profitiert. Das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um 14 Prozent auf 237 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet Fielmann weiter mit einem Umsatzplus von 15 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro sowie bereinigt um Akquisitions- und Integrationskosten mit einer im Vergleich zum Vorjahr verbesserten Ebitda-Marge.

