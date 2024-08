DAX auf Rekordhoch – 19.000 Punkte und PCE-Daten im Blick

Dank ermutigender Konjunkturdaten hat der DAX an seiner jüngsten Kletterpartie weiter anknüpfen können. Dabei dürfte insbesondere die Inflationsentwicklung in der Eurozone nach dem Geschmack der Anleger sein. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf den PCE-Index. Insgesamt könnte für Börsianer eine zufriedenstellende Handelswoche zu Ende gehen.

Deutsche- und europäische Inflation rückläufig – EZB-Zinssenkungsfantasien nehmen an Fahrt auf

Der Rückgang der Inflationsrate hierzulande als auch für die Eurozone dürfte die EZB-Zinssenkungsfantasien weiter verstärkt haben. Bereits am Donnerstag wurde publik, dass die Teuerungsrate Schätzungen zufolge im August um 2,1 Prozent zugelegt hat und damit deutlich weniger stark als im Juli (2,3 Prozent, per Jahresmonatsvergleich).