Sinkende Inflation, steigende Märkte

Börsen in bester Stimmung

Nvidia verliert die Anlegergunst

Kamala Harris im Fernsehinterview

US-Preisdaten im Mittelpunkt

Deutschlands Aktienmarkt läuft seit der Korrektur Anfang des Monats wie an der Schnur gezogen nach oben. Gestern markierte der DAX mit 18.912 Punkten ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis. Das war ein Tagesgewinn von 120 Punkten bzw. 0,7 %. Die Gewinne zogen sich durch alle Branchen, Schwergewicht SAP trug allerdings mit +2,0 % überproportional bei. Der Euro Stoxx 50 gewann mit 1,1 % sogar noch stärker, was auf deutliche Kursgewinne der Top-Werte wie ASML, LVMH und eben SAP zurückzuführen war. Zu seinem Jahreshoch bleibt aber noch Luft. Gestützt wurde die freundliche Tendenz durch eine überraschende Entspannung bei den Verbraucherpreisen. Deutschlands Inflationsrate sankt im August erstmals seit Anfang 2021 wieder unter die 2%-Marke. Zudem stabilisiert sich das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum. Der Indikator der EU-Kommission stieg um 0,8 auf 96,6 Punkte, deutlich stärker als erwartet.Dabei waren die Vorgaben aus den USA gar nicht positiv ausgefallen: Nachbörslich hatte der Chip-Marktführer Nvidia zwar beeindruckende Zahlen und Wachstumsraten im Rahmen der Markterwartungen berichtet, aber sich für das laufende Geschäftsquartal vergleichsweise vorsichtig geäußert. Im vierten Geschäftsquartal soll dann die Produktion der neuesten Chipgeneration Fahrt aufnehmen. Diese Aussicht versöhnte die Händler zwischenzeitlich, doch schlussendlich setzte sich die Verkäuferseite durch, und Nvidia ging mit 6,4 % Verlust aus dem Handel. Das zog dann auch den S&P 500 und den Nasdaq-Index leicht ins Minus. Bemerkenswerterweise legte der stärker von klassischen Branchen geprägte Dow Jones Industrials um 0,6 % zu. Dieses Auseinanderlaufen zeigt, dass die extreme Polarisierung des Marktes auf wenige Titel einer ausgewogeneren Entwicklung zu weichen scheint, die wieder die Breite des Marktes erfasst. In das Bild passt eine positive Überraschung aus der US-Wirtschaft: Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal wurde auf 3,0 % in der Jahresrate hochrevidiert.US-Vizepräsidentin gab gestern das erste TV-Interview seit ihrer Nominierung. Beobachtern zu Folge schlug sie sich anständig, blieb aber vage gerade in Bezug auf ihr Wirtschaftsprogramm. Die Wahl steht nach wie vor auf des Messers Schneide. Der Wahlkampf konzentriert sich auf die entscheidenden Staaten, daher wurde das Gespräch in einem Restaurant in Savannah / Georgia aufgezeichnet.Zum Wochenausgang stehen wichtige Inflationszahlen auf der Börsenagenda. Die Verbraucherpreisinflation im Euroraum (HVPI) sollte weiter sinken, nach der gestrigen Überraschung in Deutschland könnte unsere Schätzung von 2,3 % unterboten werden. Am Vormittag wird sich EZB-Direktorin Isabel Schnabel zur Geldpolitik äußern, die Geldhändler werden die Ohren spitzen. Am Nachmittag wird dann der PCE-Deflator veröffentlicht. Sollte das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß wie erwartet mit 2,7 % in der Kernrate herauskommen, wäre dies sicher eine weitere Bestätigung für die Fed, bald die Zinsen zu senken. Auf Basis der nachbörslichen Indikationen sah es so aus, als ob der DAX ein weiteres Rekordhoch aufstellen kann. Die Entwicklung im späten Handel und die ersten Indikationen sprechen eher dagegen.