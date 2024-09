Coca-Cola: Kann der Dividendenkönig die High-Performance fortsetzen?

Die Aktie von Coca-Cola (WKN: 850663) ist in letzter Zeit gut gestiegen. Im bisherigen Börsenjahr 2024 liegt das Kursplus in Euro bei ca. 16 %. Auch in den vergangenen Wochen setzten die Anteilsscheine zu einer guten Performance an. Hat der Dividendenkönig damit ein neues Momentum aufgesammelt?

Ja, vielleicht. Blicken wir heute auch ein wenig kritisch auf Coca-Cola und überlegen, was nötig ist, damit der Aktienkurs auf dem heutigen Niveau weiter klettert. Der Dividendenkönig ist jedenfalls weiterhin, hm, interessant bewertet.

Dividendenkönig Coca-Cola: Die Bewertung und das Wachstum!

Die Aktie von Coca-Cola ist mittlerweile auf über 70 US-Dollar gestiegen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag der Aktienkurs bei 70,85 US-Dollar. Ein hoher Wert. Aber das Thema hatten wir bereits. Demgegenüber steht ein 2023er Gewinn je Aktie in Höhe von 2,48 US-Dollar. Das bedeutet: Die Aktie des US-amerikanischen Getränkekonzerns wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,5 bewertet. Um ein wesentliches Fazit daher vorwegzunehmen: Das ist eine wirklich nicht günstige Bewertung. Es benötigt operatives Wachstum, um das zu rechtfertigen.

Auch die Dividendenrendite ist derzeit eher wieder gering. Mit 2,8 % können wir zwar noch ein solides, passives Einkommen erhalten. Durch den Status als Dividendenkönig sehen wir mittlerweile sogar mehr als sechs Jahrzehnte, in denen der Getränkekonzern aus Atlanta regelmäßig die Dividende je Aktie erhöht hat. Für mich zahlen wir daher einen vergleichsweise hohen Wert. Zugegebenermaßen aber auch für eine gute Qualität bei den Anteilsscheinen des US-amerikanischen Konzerns.

Um wirklich eine bahnbrechende Rendite zu erzielen, benötigt Coca-Cola ein zumindest ein Wachstum im höheren, einstelligen Prozentbereich. Genau das ist für mich aber der Casus Knacktus: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 lag das Umsatzwachstum bei gerade einmal 3 % auf 23,6 Mrd. US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie sank sogar um 1 % auf 1,30 US-Dollar. Wachstum? Hm, wenn dann eher moderat. Wobei das bereinigte Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal um 8 % auf 0,84 US-Dollar gewachsen wäre. Trotzdem: Die nominellen Zahlen sind eher durchwachsen.

Für das Gesamtjahr 2024 rechnet Coca-Cola mit einem Ergebniswachstum je Aktie um bereinigt 5 % bis 6 % auf Non-GAAP-Basis. Das stellt zwar Wachstum in Aussicht. Aber welches, das auch ausreichend ist?

Für mich: Eher zu teuer für zu leichtes Wachstum

Im Endeffekt können die Meinungen zur Aktie von Coca-Cola auseinander gehen. Gerade bei der jetzigen Bewertung. Allerdings glaube ich, dass bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28 und bei unter 3 % Dividendenrendite kaum eine gute und marktschlagende Rendite möglich ist. Derzeit sind die Anteilsscheine einen Ticken zu teuer bewertet. Zumindest, wenn das Wachstum nicht wieder deutlich stärker anzieht.

Coca-Cola ist jedoch ein reifer Konzern. Selbst die Preistreiber durch die hohe Inflation nehmen zunehmend ab. Das heißt für mich: Ein beständiges Wachstum im höheren, einstelligen Prozentbereich erscheint mir ebenfalls nicht so wahrscheinlich. Wachstum sollte zwar in jedem Jahr möglich sein. Auch eine Dividende, die sich sukzessive leicht erhöht. Aber auf dem jetzigen Niveau nicht unbedingt in bahnbrechendem Maße.

Wenn ich daher heute in die Aktie von Coca-Cola investieren wollte, so würde ich mich zunächst an der Seitenlinie platzieren. Um eine Dividendenrendite von 3 % erscheint mir die Bewertung wieder attraktiver, um einen Fuß in die Tür zu stellen. Auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 25 wäre für mich die Voraussetzung, um Aktien zu kaufen. Trotz der Qualität: Manchmal ist die Bewertung eben doch etwas hoch.

Der Artikel Coca-Cola: Kann der Dividendenkönig die High-Performance fortsetzen? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

