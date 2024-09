Dax-Widerstand: 18.999 19.050 Dax-Unterstützung: 18.700 18.500

Dax-Rückblick:

Der Dax kletterte in der abgelaufenen Handelswoche auf ein neues Allzeithoch knapp unterhalb der 19.000-Punkte-Marke. Das sind knapp 2.000 Punkte oberhalb des Monatstiefs vom 5. August, das bei 17.013 Punkten lag.

Zum Start in den neuen Handelsmonat nahmen Anleger zunächst ein paar Chips vom Tisch. Der Index verlor in der ersten Handelsstunde über 100 Punkte, bevor eine Erholung einsetzte.

Dax-Ausblick:

Diese Einbahnstraße gen Norden wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Form im September nicht mehr fortgesetzt werden können.

Der kurzfristige Aufwärtstrend ist zwar vorerst weiter intakt, dennoch muss jederzeit mit dem Beginn einer größeren technischen Korrektur im deutschen Leitindex gerechnet werden. Heute ist Feiertag in den USA und die Wall Street bleibt geschlossen, weshalb ein größerer Abwärtsdruck für heute eher unwahrscheinlich ist. Die zweite Wochenhälfte könnte dann allerdings wieder spannend werden.

Quelle: Tradingview

