10.000 Euro in diese Aktie investieren und 514 Euro Dividende kassieren!

10.000 Euro in eine Aktie investieren und 514 Euro als Dividende kassieren? Na klar: Das ist relativ einfach möglich. Zumindest, wenn man eine Dividendenaktie mit einer Dividendenrendite von 5,14 % findet.

Gesagt, getan. Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) besitzt heute nämlich eine solche Ausschüttungsrendite. Aber sollte man als Einkommensinvestor diesen Deal eingehen? Das hängt letztlich davon ab, was man eigentlich erwartet.

10.000 Euro in die Allianz-Aktie: 514 Euro Dividende?!

Das Management der Allianz-Aktie hat in diesem Jahr 13,80 Euro je Aktie an die Investoren ausgezahlt. Zu den aktuellen Kursen beläuft sich die Ausschüttungsrendite auf den besagten Wert. Zwar ist es schwierig, exakte 10.000 Euro in diese Dividendenaktie zu investieren, der Kurs notiert schließlich bei über 260 Euro. Als Investor müsste man daher die Entscheidung treffen, ob man eher 38 oder 39 Anteilsscheine erwerben möchte.

Verlassen wir die Praxis, gehen wir wieder eher zur Theorie über. Bei der Allianz-Aktie können die 514 Euro Dividende bei einem theoretischen Einsatz von 10.000 Euro nämlich erst der Anfang sein. In den vergangenen Jahren ist die Ausschüttungssumme je Aktie bedeutend gewachsen. Noch vor fünf Jahren lag der Wert beispielsweise 9,60 Euro je Aktie. Mit 13,80 Euro hat ist der Wert alleine innerhalb dieses Zeitraums um insgesamt 43,7 % gewachsen. Wobei ein großer Teil des Dividendenwachstums im letzten Jahr mit 21 % stattgefunden hat.

Möglich machte das ein starkes operatives Wachstum. Der Gewinn je Aktie ist seit dem Jahre 2020 von 16,48 Euro bis auf zuletzt 21,56 Euro gewachsen. Bei einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 64 % ist der Wert noch moderat. Weiteres Dividendenwachstum erscheint möglich. Insbesondere, wenn es weiteres Ergebniswachstum je Aktie geben sollte.

Wird das Ergebnis je Aktie weiter wachsen?!

Damit haben wir eigentlich schon die zweite Frage aufgemacht: Wird die Allianz-Aktie in den kommenden Jahren das Ergebnis je Aktie steigern können? Werden 10.000 Euro investiert in den DAX-Versicherer mehr als 514 Euro Dividende pro Jahr bezahlen? Ich sehe jedenfalls gute Indikatoren dafür.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 wuchs das Ergebnis je Aktie bereits um 10,2 % auf 12,57 Euro. Ein solches Wachstum dürfte auch die Dividende je Aktie in den kommenden Jahren erhöhen. Zudem investiert das Management weitere 500 Mio. Euro in eigene Aktienrückkäufe. Dadurch wird die Anzahl ausstehender Aktien erneut leicht reduziert. Das Gesamtvolumen der Aktienrückkäufe beläuft sich im Jahr 2024 schließlich auf 1,5 Mrd. Euro, wodurch ca. 1,5 % aller Aktien gekauft und eingezogen werden können.

Sprich: Vieles deutet auf weiteres Wachstum hin. Das sollte letztlich auch die Dividende je Aktie weiter erhöhen. Die 514 Euro Dividende, die wir im Moment erhalten können, sind daher bloß eine Zwischenetappe.

10.000 Euro, 514 Euro Dividende und mehr?!

Im Endeffekt können wir daher festhalten: Die Allianz-Aktie wäre eine Möglichkeit, um 10.000 Euro zu investieren und 514 Euro Dividende zu erhalten. Der Anteil an der Gesamtrendite, den die Dividende ausmacht, dürfte langfristig nicht unerheblich sein. Ein eher moderates Wachstum dürfte die Dividende und auch den Aktienkurs leicht steigen lassen. Das ist in der Quintessenz das Gesamtpaket.

Wem das reicht? Tja, der kann durchaus einen Fuß in die Tür stellen. Na klar: Es müssen auch nicht direkt 10.000 Euro sein, die man in die Hand nimmt.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz.

