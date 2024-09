Blackstone-Konsortium kauft AirTrunk in Milliarden-Deal

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Ein Konsortium um die US-Investmentgesellschaft Blackstone übernimmt in einem Milliarden-Deal den australischen Rechenzentrumsbetreiber AirTrunk.

Gemeinsam mit seinem kanadischen Partner CPPIB legt der US-Investor mehr als 24 Milliarden Australische Dollar (14,5 Milliarden Euro) auf den Tisch, wie Blackstone am Mittwoch mitteilte. In Australien wäre es die bislang größte Übernahme des Jahres, für Blackstone die größte Investition im asiatisch-pazifischen Raum. "AirTrunk ist ein weiterer entscheidender Schritt bei dem Vorhaben, Blackstone zum weltweit führenden Investor in digitaler Infrastruktur zu machen", sagte Blackstone-Präsident Jon Gray.

Am Montag hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Blackstone und das Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) die bevorzugten Käufer für die Rechenzentrumsgruppe seien. Zuvor hatten sie eine konkurrierende Investorengruppe überboten. Bislang war AirTrunk zu 88 Prozent im Besitz des australischen Investors Macquarie Asset Management und von PSP Investments aus Kanada, die eigenen Angaben zufolge ihren gesamten Anteil inzwischen verkauft haben.

