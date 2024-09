So holen Sie das gesamte Potenzial des Krypto-Bullruns in ihr Portfolio – mit einem einzigen ETP

Werbung

Es gibt einen sehr verlässlichen Faktor, der die globale Wirtschaft seit Jahren antreibt und auch die nächsten paar Jahrzehnte noch eine große Rolle spielen wird: Die Welt von Morgen wird digitaler sein als die Welt von heute – Tag für Tag ein bisschen mehr. Technologie-Werte haben in den letzten 20 Jahren Wirtschaft und Gesellschaft umgekrempelt und neue, digitale Wirtschaftsfelder eröffnet, die mittlerweile zu den lukrativsten überhaupt zählen.

Die Aktienbewertungen der „Magnificent Seven“ – also Amazon, Apple, Microsoft, Google, Nvidia, Facebook und Tesla – spiegeln diesen wirtschaftlichen Siegeszug entsprechend wider.

Die digitale Renaissance liefert ein riesiges neues Investment-Potenzial

Mittlerweile befinden wir uns an der Schwelle einer digitalen Renaissance, die die nächste Entwicklungsstufe der globalen Wirtschaft hervorbringen wird. Wo es in den Anfängen noch darum ging, Informationen digital nutzbar und kommerzialisierbar zu machen, besteht nun der nächste Entwicklungsschritt der digitalen Wirtschaft darin, echte Vermögenswerte in der virtuellen Welt fälschungssicher, einzigartig und nicht beliebig vermehrbar abzubilden und nutzbar machen zu können.

Und hier besteht aus der Investment-Perspektive die ganz große nächste Chance, denn anders als es mit dem Internet der Fall war, besteht diesmal die Möglichkeit, direkt in die dafür nötigen Infrastrukturen zu investieren und damit einen Teil dieses gigantischen Wachstumspotenzials in das eigene Portfolio zu holen. Es geht um die Blockchain-Technologie als Fundament für diese digitale Wirtschaft und Krypto-Vermögenswerte als nutzbares Investment-Vehikel, die eine direkte wirtschaftliche Partizipation an dieser neuen Infrastruktur möglich machen.

Bitcoin liefert als Ur-Konzept den ersten fundamentalen Usecase dieser neuen digitalen Landschaft, indem es ein Netzwerk anbietet, dass die erste echte digitale Währung umsetzt, die nicht beliebig vermehrbar ist, dezentral verwaltet wird und damit komplett autonom und nicht manipulierbar ist und gleichzeitig minimale Zugangsvoraussetzungen für sämtliche Wirtschaftsteilnehmer aus aller Welt hat. Blockchain-Infrastrukturen wie Ethereum, Solana, Cardano und Co. eröffnen durch die Möglichkeit von sogenannten „Smart Contracts“ – intelligenten, automatisch ausführbaren Verträgen – die Konzeption von komplexeren, wirtschaftlichen Anwendungen. Auf diesen Infrastrukturen ist es möglich, rein digitale, dezentrale Versionen von Dingen wie Banken, Versicherungen, Social Media Plattformen, E-Commerce-Plattformen, Handelsplätzen für Vermögenswerte und generell die Abbildung sämtlicher Vermögenswerte – egal ob analog oder digital – in der virtuellen Welt umzusetzen.

Altcoins – gigantisches Renditepotenzial…

Bitcoin ist und bleibt der Platzhirsch des gesamten Krypto-Sektors, der die allgemeine Richtung des Krypto-Marktes bestimmt. Bitcoin bewegt sich in bestimmten Zyklen, die bisher einen Zeitraum von jeweils etwa vier Jahren eingenommen haben und sich einerseits eng an den sogenannten Bitcoin-Halvings orientieren (ein alle vier Jahre wiederkehrendes Event, bei dem die Neuerzeugungsrate durch das Bitcoin-Protokoll halbiert wird) und andererseits an den Liquiditätszyklen an den übergeordneten Finanzmärkten, die spätestens seit der Finanzkrise 2008 wiederkehrend in einem ähnlichen Zeitraum auftreten und maßgeblich von den immer extremeren geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken beeinflusst werden.

Der breitere Krypto-Sektor orientiert sich dabei sehr eng an der Performance von Bitcoin. In der bullischen Marktphase eines Bitcoin- und Krypto-Zyklus, die sich bisher jeweils vor allem in einem Halving-Jahr und dem Jahr danach ausgespielt hat, zeigt der Altcoin-Markt eine Phase der Outperformance gegenüber Bitcoin, nachdem dieser den jeweiligen Bullrun eingeleitet und neue Höchststände erreicht hat. Das ist gut erkennbar an der Performance des ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP, der die 20 größten, nach Marktkapitalisierung gewichteten, Krypto-Assets abbildet und im Jahr 2019 aufgelegt wurde.

Quelle: ETC Group

Diese Wertentwicklung zeigt den vollständigen Verlauf des letzten Krypto-Bullruns anhand des Bitcoin-Charts. Zu sehen ist, dass die Wertentwicklung des ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP, dessen integrierte Altcoin-Positionen gut 80 Prozent des Gesamtmarktes abbilden, sehr eng mit dem Bitcoin-Kurs korreliert, in der heißen Phase des Bullruns jedoch eine deutliche Outperformance gegenüber Bitcoin aufweisen kann. In den vergangenen Krypto-Bullenmärkten konnte eine vergleichbare Dynamik zwischen Bitcoin und dem restlichen Altcoin-Sektor beobachtet werden.

… mit einigen Hürden

Altcoins bieten also in gewissen Marktphasen eine deutlich bessere Rendite als Bitcoin. Allerdings ist es mit einigen Hürden verbunden, diese Outperformance auch wirklich in der eigenen Investment-Strategie umzusetzen. Direkte Investments in Altcoins erfordern die Anmeldung auf krypto-spezifischen Handelsplattformen und bei vielen digitalen Vermögenswerten fällt oft eine recht hohe Transaktionsgebühr an, vor allem in heißen Marktphasen, in der die Nachfrage hoch ist. Für traditionelle Aktien-Investoren kann es sehr umständlich sein, ein direktes Investment in Altcoins umzusetzen. Hinzu kommt, dass Krypto-Werte steuerlich anders behandelt werden als Aktien. Zum einen fällt bei einer unterjährigen Haltefrist die Einkommensteuer an und zum anderen besteht die manuelle Nachweispflicht.

Ein weiterer Faktor ist die extreme Dynamik, mit der der Krypto-Sektor sich verändert. Die Top 20 der größten Kryptowährungen sieht am Anfang und am Ende eines jeden Krypto-Zyklus deutlich anders aus als vorher, da viele alte Projekte nicht mehr als einen Zyklus lang überleben und neue Projekte durch technologische Fortschritte und eine rasend schnelle Adaption sehr schnell an die Spitze des Marktes vorstoßen können. Ein regelmäßiges Rebalancing und eine sinnvolle Diversifizierung erfordert also eine Menge Arbeit und birgt Performance-Risiken.

Das perfekte Werkzeug für ein breites Investment in den Krypto-Sektor

Für Investoren, die das gigantische Potenzial des Krypto-Sektors gerne in ihr übergeordnetes Portfolio integrieren möchten, bietet sich mit einem ETP (Exchange Traded Product) eine sehr effiziente Alternative an, da ein ETP ein komplett reguliertes Finanzprodukt ist, welches einfach über die klassischen Wege in das eigene Portfolio aufgenommen werden kann. Es ist genauso einfach wie der Kauf einer Aktie. Zudem fallen die Komplikationen bezüglich der steuerlichen Behandlung von Krypto-Assets weg, da hier die Kapitalertragssteuer anfällt und automatisch abgerechnet wird.

Eine sehr elegante Lösung für ein breites Investment in den Krypto-Sektor bietet der ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP. Dieser bildet die 20 größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung ab, schließt dabei jedoch Stabelcoins und Memecoins aus. Er integriert also nur seriöse Blockchain-Konzepte, die einen echten wirtschaftlichen Ansatz verfolgen. Der ETP wird dabei vierteljährlich einem Rebalancing unterzogen und bietet somit eine automatische Diversifizierung und ein anhaltendes Engagement in die vielversprechendsten Krypto-Projekte auf dem Markt.

ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP

Basiswert MSCI Digital Assets Select 20 Index WKN A3G3ZL ISIN DE000A3G3ZL3 Derivatekategorie ETC-/ETN-Zertifikat Emittent ETC Group Pauschalgebühr (TER) 1,49 % p.a. Strategie Diversifikation Ertragsverwendung thesaurierend

Mit dem ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP hat man einerseits eine Bitcoin-Position mit einer hohen Gewichtung als starkes Fundament für das eigene Krypto-Investment, die das Chance/Risiko-Verhältnis in eine ausgewogenere Richtung bewegt, als wenn man ausschließlich in riskantere Krypto-Werte investiert. Eine recht hohe Gewichtung von Ethereum als Haupt-Infrastruktur für einen Großteil des Krypto-Universums mit einem ähnlich starken Netzwerk-Effekt wie Bitcoin spielt ebenfalls in diese Gleichung mit hinein. Andererseits hat man mit einem breiten Engagement in die restlichen 18 Werte einen starken Hebel im Portfolio, um von dem gesamten Potenzial des Sektors zu profitieren und die immer wieder auftretende Outperformance von Altcoins gegenüber Bitcoin mitzunehmen.

Mehr Informationen zur Gewichtung, den Sicherheitsstandards für die Verwahrung der physisch hinterlegten Krypto-Assets und den Handelsmöglichkeiten des ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP finden Sie hier.

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister ETC Group. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Alexander Mayer verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.