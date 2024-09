Sparpläne für die Kernmarke: VW hält Betriebsversammlung ab

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Nach dem Bekanntwerden der Sparpläne bei VW kommt die Belegschaft am Mittwoch (9:30 Uhr) zu einer Betriebsversammlung zusammen. Am frühen Nachmittag soll es zudem eine Presserklärung geben mit der Vorsitzenden des Gesamt- und Konzernbetriebsrates der Volkswagen AG, Daniela Cavallo, und dem Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger.

VW hatte am Montag verkündet, bei der Kernmarke kräftig sparen zu müssen. "Auch Werkschließungen von fahrzeugproduzierenden und Komponenten-Standorten können in der aktuellen Situation ohne ein schnelles Gegensteuern nicht mehr ausgeschlossen werden", hieß es. Der bisher geplante Stellenabbau durch Altersteilzeit und Abfindungen reiche nicht mehr aus, um die angepeilte Einsparziele zu erreichen. Gewerkschaft und Betriebsrat kündigten umgehend massiven Widerstand an./jcf/DP/nas