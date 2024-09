EQS-News: Aufstieg für SCHOTT Pharma: Erstmalige Aufnahme in den MDAX

EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Aufstieg für SCHOTT Pharma: Erstmalige Aufnahme in den MDAX



05.09.2024

SCHOTT Pharma gehört ab dem 23. September 2024 zu den 90 wichtigsten Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse

MDAX-Aufstieg belegt Vertrauen in das Geschäftsmodell, die strategische Ausrichtung und die optimale Marktposition des Unternehmens



Die Aktien der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, einem weltweiten Marktführer für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, werden mit Wirkung zum 23. September 2024 erstmals in den MDAX aufgenommen. Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir knapp ein Jahr nach unserem IPO und nur nach neun Monaten im SDAX bereits in die nächste Liga aufgestiegen sind. Die Aufnahme in den MDAX ist ein weiterer Beweis für das anhaltende Vertrauen unserer Investoren in unser Geschäftsmodell und unsere Strategie. Wir freuen uns, auf diesem weiteren Meilenstein aufzubauen."

Als Teil der 90 wichtigsten an der Frankfurter Börse notierten Aktien umfasst der MDAX-Index die 50 nach Marktkapitalisierung größten und liquidesten Unternehmen nach dem DAX.

SCHOTT Pharma (WKN A3ENQ5, ISIN DE000A3ENQ51) ist seit September 2023 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Dezember 2023 im SDAX vertreten. Dr. Almuth Steinkühler, CFO von SCHOTT Pharma, sagt: "Heute ist ein weiterer besonderer Tag für SCHOTT Pharma. Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in den MDAX und die weitere Stärkung unserer Position und Sichtbarkeit am Kapitalmarkt. Der Aufstieg in den MDAX ist ein Beleg für unsere finanzielle Leistungsfähigkeit und eine ideale Voraussetzung dafür, unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen."

Das Unternehmen hat am 29. August 2024 seine Q3 2024 Ergebnisse veröffentlicht und plant die Veröffentlichung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2024 am 12. Dezember 2024.

Über SCHOTT Pharma

Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Über 4.600 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Sie ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 899 Millionen Euro.

Press contact:

Lea Kaiser

Corporate Communications Manager

Tel.: +49 6131 66 2422

E-Mail: lea.kaiser@schott.com

Tobias Erfurth

Head of Investor Relations

E-Mail: IR.Pharma@schott.com

Jasko Terzic, CFA

Senior Manager Investor Relations

E-Mail: IR.Pharma@schott.com

Simon Steiner

FGS Global

Tel.: +49 172/6411298

E-Mail: simon.steiner@fgsglobal.com

Christopher Raad

FGS Global

Tel.: +49 171/8657549

E-Mail: christopher.raad@fgsglobal.com

