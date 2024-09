IAB - Zahl der offenen Stellen fast um ein Viertel gesunken

Berlin (Reuters) - Der Arbeitsmarkt in Deutschland kühlt sich weiter ab. Die Zahl der offenen Stellen lag im Frühjahr 2024 bei 1,34 Millionen und sank damit zum Vorjahresquartal kräftig um rund 23 Prozent, wie am Donnerstag aus einer Betriebsbefragung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht.

Im Vergleich zum Jahresanfang 2024 gab es einen Rückgang um 15 Prozent oder 230.000 Stellen. "Am Arbeitsmarkt zeigt sich damit das sechste Quartal in Folge ein Rückgang der offenen Stellen", sagte Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis.

In Westdeutschland waren 1,06 Millionen offene Stellen zwischen April und Juni zu besetzen, in Ostdeutschland 275.000. Bundesweit kamen im zweiten Quartal auf 100 von den Betrieben ausgeschriebene offene Stellen rund 205 arbeitslos gemeldete Personen – das sind 28 mehr als noch im ersten Quartal 2024 und 57 mehr als im Vorjahresquartal. "Der Rückgang ist derzeit vor allem bei den kleinen und mittelgroßen Betrieben zu beobachten", erklärte Kubis. "Nur bei größeren Betrieben liegt der Bestand an offenen Stellen noch leicht über dem Vorjahresquartal."

