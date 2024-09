Zwei Spieler liegen in der onvista-Spielgruppe gleichauf an der Spitze

Kurz vor dem Wochenende liegen beim Börsenspiel "Trader 2024" der Société Générale in der onvista-Spielgruppe zwei Spieler nahezu gleichauf. Die Spieler "Alphajack" und "mrx" bringen es mit Stand Donnerstagabend auf 62,6 respektive 62,4 Prozent Rendite. In den vier bewerteten Handelstagen haben sie ihre Spielgelddepots also von 100.000 auf gut 162.000 Euro hochgespielt. Zu Platz drei klafft bereits eine Performance-Lücke von 14 Prozentpunkten.

Profi-Trader Martin Goersch liegt derzeit mit einer leicht negativen Wertentwicklung (-0,7 Prozent) auf Platz 343 von insgesamt 700 Spielerinnen und Spielern im Mittelfeld. Bedeutet: 342 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Spielgruppe hätten Stand heute die Chance, das von onvista verloste iPhone 15 zu gewinnen.

Wer sich jetzt noch anmelden will, kann weiterhin einsteigen. Allerdings wird dein Depot beim Start auf 100.000 Euro zurückgesetzt.