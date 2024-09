CTS EVENTIM: Rob Wilmshurst übernimmt Leitung aller Ticketing-Aktivitäten von CTS EVENTIM in UK

EQS-Media / 09.09.2024 / 09:15 CET/CEST



Rob Wilmshurst übernimmt Leitung aller Ticketing-Aktivitäten von CTS EVENTIM in UK

Hamburg/Nottingham/London, 09.09.2024 – Rob Wilmshurst, Co-Gründer und langjähriger Geschäftsführer von See Tickets UK, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung aller Ticketing-Aktivitäten der CTS EVENTIM Gruppe in UK, die unter den Marken See Tickets und EVENTIM UK im Markt präsent sind. Martin Fitzgerald, bisher Geschäftsführer von EVENTIM UK, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um mehr Zeit für seine eigenen Projekte jenseits des Ticketing-Geschäfts zu haben. John Gibson bleibt dem Unternehmen als Co-Geschäftsführer von EVENTIM UK und Teil eines erweiterten Management-Teams unter Wilmshursts Leitung erhalten.

Die CTS EVENTIM Gruppe hatte See Tickets mit dem verbundenen Live Geschäft im Juni dieses Jahres von deren bisherigem Eigentümer Vivendi übernommen.

Wilmshurst startete seine Karriere in einem Plattenladen namens „Way Ahead Records“ im britischen Nottingham. 1998 gründete er gemeinsam mit einem Partner die „Way Ahead Group“ und begann, zusätzlich Tickets zu verkaufen. Seit 2004 firmiert das Unternehmen als See Tickets. Mit Unterstützung wechselnder Investoren und Eigentümer, zuletzt Vivendi, trieb Wilmshurst das nationale und internationale Wachstum weiter voran. Er gilt heute als einer der erfahrensten Ticketing-Manager der Live Entertainment Branche in UK.

Alexander Ruoff, COO, CTS EVENTIM: „Ich gratuliere Rob zu seiner neuen Position und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Ich danke Martin für seine geleistete Arbeit beim Aufbau von EVENTIM UK und wünsche ihm privat und beruflich alles Gute. Außerdem begrüße ich Johns Bereitschaft, den Ausbau unseres UK-Geschäfts auch weiterhin mit voranzutreiben. Wir sind uns sicher, dass das nun vereinheitlichte Management entscheidend dazu beiträgt, die beiden Marken See Tickets und EVENTIM UK weiterzuentwickeln und unseren Kunden und Partnern noch bessere und maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können. Ich wünsche Rob und seinem erweiterten Team auch weiterhin viel Erfolg.“

Über CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – stationär, online und mobil. Laut dem „Global Promoter Ranking 2023“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro.

Pressekontakt

Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

Christian.colmorgen@eventim.de

Investor Relations

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Schlagwort(e): Unternehmen

09.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA Rablstr. 26 81669 München Deutschland Telefon: 0421/ 3666-0 Fax: 0421/ 3666-290 E-Mail: info@eventim.de Internet: www.eventim.de ISIN: DE0005470306 WKN: 547030 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1983715

Ende der Mitteilung EQS-Media

1983715 09.09.2024 CET/CEST