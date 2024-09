Dax erholt sich nach Rücksetzer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem jüngsten Rücksetzer fassen Dax-Anleger zum Wochenstart wieder Mut. Der deutsche Leitindex steigt zum Handelsstart am Montag um 0,4 Prozent auf 18.375 Punkte.

Anleger seien aber weiterhin verunsichert, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Das Vertrauen gegenüber Aktien hat spürbar nachgelassen." Der deutliche Rückgang der Erzeugerpreise in China schüre die Furcht vor einer deflationären Entwicklung. In der Vorwoche hatten US-Arbeitsmarktdaten die Aktienmärkte belastet.

Größter Dax-Verlierer war mit einem Minus von in der Spitze 3,9 Prozent Adidas. Dem Sportartikelhersteller machte eine Herabstufung durch die Analysten von Barclays zu schaffen, die den Titel auf "equal weight" von zuvor "overweight" setzten und das Kursziel auf 215 Euro von zuvor 254 Euro senkten. Die Experten begründeten den Schritt mit den schwächeren Aussichten in China sowie den Unsicherheiten in den USA.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)