DAX® - September macht seinem Ruf alle Ehre

Am Freitagnachmittag war es soweit: Der DAX® fiel unter die jüngsten beiden Tagestiefs bei 18.532/18.537 Punkten. Damit rutschte das Aktienbarometer logischerweise auch unter das Julihoch bei 18.564 Punkten, welches gleichzeitig als Nackenlinie der im August ausgeprägten „V-Formation“ diente. Kurzfristig scheint also die charttechnische „Abrisskante“ in Form des jüngsten Abwärtsgaps (18.678/18.728 Punkte) zu dominieren. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die Situation auf Wochenbasis. Dort steht ein mahnendes Kerzenmuster in Form eines „bearish engulfing“ zu Buche. Nach der vorangegangenen Kursrally um in der Spitze fast 2.000 Punkte wird der September seinem saisonal herausfordernden Ruf somit mal wieder mehr als gerecht. Im Tagesbereich quittiert darüber hinaus der trendfolgende MACD die Schwäche vom Wochenabschluss mit einem negativen Schnittmuster. In dieser Gemengelage definieren die 50-Tages-Linie (akt. bei 18.326 Punkten) bzw. die Aufwärtskurslücke von Mitte August bei 18.227/18.198 Punkten die nächsten Unterstützungen. Zur Erinnerung: Der durchschnittliche „drawdown“ im September beträgt 6,1 % - in guten Aktienjahren indes nur 3,8 %. Mit einem Minus von 3,2 % hat der DAX® zumindest die zuletzt genannte Größenordnung fast erreicht.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

