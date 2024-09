IRW-News: Redivium Limited: Redivium nimmt Emissionsprozess für eine börsennotierte grüne Anleihe auf

IRW-PRESS: Redivium Limited: Redivium nimmt Emissionsprozess für eine börsennotierte grüne Anleihe auf

9. September 2024 / IRW-Press / Redivium Limited (ASX:RIL, FWB:HR90) (Redivium oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn des Emissionsprozesses für eine börsennotierte grüne Anleihe (Green Bond) bekannt zu geben, was einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung zu einem führenden Batterierecyclingunternehmen in Europa darstellt. Das Unternehmen hat von seinem ernannten Berater PSI Services SA (PSI) und dem in Frankfurt ansässigen Partner DGWA GmbH (DGWA) einen umfassenden Anleihenstrukturierungs- und Ausführungsplan für die Emission einer börsennotierten grünen Anleihe im Wert von 25 Millionen (umgerechnet 41.200.000 AU$) Auf Grundlage eines AUD/EUR-Wechselkurses von 0,607.

erhalten.

Nach der Genehmigung des Ausführungsplans durch das Board von Redivium hat das Unternehmen die Vorbereitungen für die Anleiheemission eingeleitet, die unter anderem die Einreichung von Unterlagen bei den Aufsichtsbehörden, die Vermarktung bei potenziellen Anlegern, die Festlegung einer angestrebten Mindestzeichnungsbetrags und die endgültige Festsetzung der Anleihebedingungen sowie die Auswahl einer anerkannten Börse umfassen.

Die geplante Emission einer grünen Anleihe unterstützt die strategische Vision von Redivium, seine Batterierecyclingtätigkeiten in ganz Europa zu entwickeln und durch Urban Mining zur ökologischen Nachhaltigkeit beizutragen. Der Erlös aus einer erfolgreichen Anleiheemission wird verwendet, um das bestehende Projekt im Vereinigten Königreich weiter zu unterstützen und die Realisierungszeiten für die bestehende europäische Projektpipeline von Redivium zu verkürzen. Ziel ist es, der wachsenden Nachfrage nach integrierten Batterierecyclingkapazitäten nachzukommen, die recycelte Materialien für die Produktion neuer Batteriezellen in Europa liefern.

Das Unternehmen wird Updates über die Entwicklungen bei der Umsetzung des Plans bereitstellen, wobei dieser voraussichtlich noch vor Ende 2024 abgeschlossen werden soll.

Michael OLeary-Collins, Executive Director von Redivium und CEO Europe, erklärt:

Wir freuen uns, dass wir den Prozess zur Emission einer grünen Anleihe in die Wege geleitet haben. Diese Anleiheemission stellt nicht nur eine Finanzierungsinitiative dar, sondern eine allgemeine Verpflichtung, zu wichtigen Umweltzielen beizutragen und das wachsende Interesse der Anleger direkt mit grünen Chancen im Bereich Recycling und Energiewende in Einklang zu bringen.

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board des Unternehmens zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael OLeary-Collins

Executive Director

Redivium Ltd

E-Mail: molearycollins@redivium.com

Die Bedingungen und das Konzept der börsennotierten grüne Anleihe, auf die in dieser ASX-Mitteilung Bezug genommen wird, haben indikativen Charakter, sind unverbindlich und stellen die allgemeinen Bedingungen einer vorgeschlagenen Transaktion dar. Es besteht keine Gewissheit, dass die börsennotierten grünen Anleihen auf der Grundlage der in dieser Mitteilung dargelegten Bedingungen abgeschlossen werden. Das Unternehmen gibt keinerlei Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die Ergebnisse des Prozesses zur Emission börsennotierter grüner Anleihen ab.

Über Redivium Limited (www.redivium.com)

Redivium sieht es als seine Aufgabe, moderne Batterierecyclingtechnologien für mehrere Batteriechemien in ganz Europa anzubieten.

Das Unternehmen verfügt außerdem über die Vermarktungsrechte an einer von Neometals entwickelten und von ACN 630 589 507 Pty Ltd. lizenzierten Technologie für das Vereinigte Königreich und Irland, Skandinavien sowie Italien und Südosteuropa. Diese Technologie ist im gemeinsamen Besitz von Neometals Ltd. (ASX & AIM: NMT) und dem deutschen Ingenieurbüro SMS Group GmbH.

Die bestehenden und in der Entwicklung befindlichen Recyclingverfahren des Unternehmens dienen der sicheren Beseitigung von Abfällen aus Lithium-Ionen-Batterien sowie der Rückgewinnung von Wertstoffen wie Lithium, Nickel, Kupfer und Anodenkomponenten zur Wiederverwendung in der Erzeugung neuer Batteriezellen. Vor dem Hintergrund der strengen EU-Vorschriften in Bezug auf die Energiewende, die von Mitteln aus der EU zur Bereitstellung skalierbarer innovativer Recyclingverfahren zur Unterstützung der Elektrifizierung der Automobilindustrie und der Energiespeicherung gefördert werden, ist es Rediviums Ziel, sich als führendes europäisches Batterierecycling- und Materialproduktionsunternehmen zu etablieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76768

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76768&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000310211

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.