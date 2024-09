EQS-News: SpexPro: Mister Spex startet Eigenmarke für Premium-Brillengläser

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

SpexPro: Mister Spex startet Eigenmarke für Premium-Brillengläser



10.09.2024

Mehr Klarheit, Schärfe und Komfort: Mit den neuen Premium-Gläsern „SpexPro“ hebt Mister Spex SE, Europas führender Omnichannel-Optiker, sein Produktportfolio auf ein neues Niveau. Die Brillengläser sind Teil der strategischen Erweiterung des Premium-Eigenmarkensegments von Mister Spex. Sie erfüllen höchste Ansprüche an Sehkomfort, Schutz und Langlebigkeit. Das Unternehmen will damit zudem den Umsatzanteil im Bereich der Korrektionsbrillen signifikant steigern und das Portfolio im Premiumsegment weiter ausbauen. Dies unterstützt die übergeordnete Wachstumsstrategie von Mister Spex und stärkt die Profitabilitätsziele.

„Mit der Markteinführung unserer neuen Premium-Gläser setzen wir einen weiteren Meilenstein in der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Produktportfolios und stärken unser Premium-Eigenmarkensegment nachhaltig“, erklärt Stephan Schulz-Gohritz, Vorstandsvorsitzender und CFO von Mister Spex. „Die Einführung der SpexPro-Gläser stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, der es uns ermöglicht, unseren Umsatzanteil mit Gläsern an Korrektionsbrillen signifikant zu steigern und damit unsere Rentabilität weiter zu stärken.”

Die in Deutschland entwickelten SpexPro-Gläser bieten höchste Standards in Bezug auf Klarheit, Schärfe und Komfort. Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um den Nutzern ein deutliches Upgrade im Vergleich zu Standardgläsern zu bieten. Die Premium-Gläser bieten nicht nur perfektes Sehen, sondern auch optimalen Schutz und maximale Langlebigkeit, dank hochwertiger Veredelungen, die eine lange Lebensdauer garantieren. Die Gläser werden individuell auf Basis der Sehwerte und der jeweiligen Brille angefertigt, was ein außergewöhnliches Maß an Personalisierung und Exklusivität gewährleistet.

„Die Entwicklung unserer eigenen Premium-Gläser war ein logischer Schritt in der Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells. Es ist Teil unserer Vision, unseren Kunden nicht nur erstklassige Brillen und besten Service, sondern auch die besten Gläser im Markt anzubieten“, so Schulz-Gohritz.

Die SpexPro-Gläser sind ab sofort online sowie in allen Mister Spex Stores erhältlich.

Mehr Informationen zu SpexPro finden Sie hier: SpexPro Brillengläser von Mister Spex

Über Mister Spex:

Mister Spex ist Europas führender Omnichannel-Optiker, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,1 Millionen Kunden und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern.

