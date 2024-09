EQS-News: INTEGRITY STAR AWARD EHRT ERSTMALS UNTERNEHMEN FÜR QUALITÄT DER NACHHALTIGKEITSBERICHTE

EQS-News: cometis AG / Schlagwort(e): Studie

INTEGRITY STAR AWARD EHRT ERSTMALS UNTERNEHMEN FÜR QUALITÄT DER NACHHALTIGKEITSBERICHTE



12.09.2024

Top-Scorer in den Segmenten GEM ALL, DAX, MDAX, SDAX und GEM SELECTED für Qualität ihrer Nachhaltigkeitsberichte mit dem Integrity Star Award ausgezeichnet

Auswertung des Nachhaltigkeitsreportings erfolgte anhand der fundierten, objektiven Methodik des GEM ASSAYTM des Global ESG Monitor, keine Jury

Analyseergebnisse eröffnen Unternehmen Learnings in Form von Best Practice-Beispielen, Vergleichsdaten und Benchmark-Möglichkeiten

Verleihung der Integrity Stars ist Auftakt der Webinarreihe „Impact Challenger Days“ zum Thema Corporate Sustainability, Teilnahme kostenfrei möglich

Wiesbaden, 12. September 2024 – Der Global ESG Monitor (GEM) 2024 hat das Nachhaltigkeitsreporting von insgesamt 194 Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX sowie einer internationalen Stichprobe analysiert. Zum Auftakt der Webinarreihe Impact Challenger Days wurden die Top-Scorer in den Segmenten GEM ALL, DAX, MDAX, SDAX und GEM SELECTED für die Qualität ihrer Nachhaltigkeitsberichte mit dem Integrity Star ausgezeichnet – dem ersten objektiven Award im Nachhaltigkeitsreporting. Die Berichte wurden auf Basis der fundierten, objektiven Methodik des GEM ASSAYTM anhand von bis zu 5.000 Variablen im Rahmen einer Dreifachauswertung durch ein erfahrenes Analysten-Team analysiert – und nicht durch eine Jury bewertet. In diesem Jahr wurde die Methodik erneut erheblich erweitert und die Vorgaben der ESRS und IFRS (Status quo) erstmals integriert.

Im Segment GEM ALL wurden die Deutsche Telekom AG, EDF SA und Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA als Top-Scorer ausgezeichnet. Auch im Segment DAX zählte die Deutsche Telekom AG zusammen mit der Siemens AG und der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG zu den Top-Scorern. Im MDAX wussten die Aroundtown SA, Aurubis AG und die Hugo Boss AG am meisten zu überzeugen, während im SDAX Adtran Inc., DWS Group GmbH & Co. KGaA und die BayWa AG zu den Top-Scorern gehörten. Im fünften Segment GEM SELECTED sicherten sich EDF SA, Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA sowie UniCredit SpA den begehrten Platz unter den Top-Scorern.

In der gesamten 2024er Stichprobe erreichte der Spitzenreiter einen Score von 79 von 100 möglichen Punkten, während der Last-in-Class lediglich 13 Punkte verzeichnen konnte. Der durchschnittliche Score der Unternehmen erreichte 45 Punkte.

Ariane Hofstetter, Vorständin der cometis AG sowie Mitbegründerin des GEM, erklärt: „Immer wieder wurden wir mit Fragen konfrontiert, ob sich von der Indexzugehörigkeit, Anzahl der Mitarbeitenden oder dem Umsatz Rückschlüsse auf die Qualität im Nachhaltigkeitsreporting ziehen lassen. Unsere Studie zeigt, dass dies nur sehr begrenzt der Fall ist. Top-Scorer zeichnen vielmehr aus, dass sie in allen Bereichen vergleichbarer, nachvollziehbarer und klarer kommunizieren und dem Leser auch Kontext zum Verständnis ihrer Informationen bieten.“

Über alle Indizes hinweg zeigt sich eine große Bandbreite bei der Qualität der Nachhaltigkeitsberichte. Insgesamt sind noch große „weiße Flecken“ in der Nachhaltigkeitsberichterstattung der untersuchten Unternehmen festzustellen. Inzwischen geben zwar fast alle Unternehmen (96 Prozent) an, eine Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt zu haben. Allerdings hat nur knapp über die Hälfte (59 Prozent) der Unternehmen bisher eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse vorgenommen. Vor allem mit der sogenannten „Financial Materiality“-Perspektive tun sich die Unternehmen noch schwer. Dies weist auf einen erheblichen Nachholbedarf bei der umfassenden Betrachtung finanzieller und nichtfinanzieller Risiken sowie Chancen hin. Auffällig ist auch die oft noch mangelnde Kontextualisierung der Daten. Berichte präsentieren zum Teil isolierte Zahlen und Maßnahmen, ohne diese in den strategischen, unternehmerischen oder gesellschaftlichen Kontext einzuordnen.

„Bei vielen Unternehmen sehen wir gute Ansätze, mit dem Inkrafttreten der ESRS müssen sie aber aus ihrer Komfortzone herauskommen und ihr Nachhaltigkeitsreporting konsequent weiterentwickeln. Denn eine transparente und glaubwürdige Berichterstattung hat massive Auswirkungen auf die Finanzierbarkeit der Unternehmen“, resümiert Michael Diegelmann, Mitbegründer des GEM und Vorstand des IR- und ESG-Beratungshauses cometis.

Die Verleihung der Integrity Stars markierte den Auftakt zu einer ESG-Webinar-Reihe (Teilnahme kostenlos: hier) im Rahmen der Impact Challenger Days, in der Nachhaltigkeitsthemen und ausgewählte Sektorstudien vorgestellt werden. In den ESG-Webinaren haben Interessierte die Möglichkeit, mit Expert:innen aus erster Hand zu diskutieren, von den tiefgreifenden Studien zu lernen und Anregungen für das kommende Nachhaltigkeits-Reporting nach CSRD/ESRS zu gewinnen.

Hofstetter ergänzt: „Ziel des Integrity Star Award ist es, Best Practice-Beispiele öffentlich sichtbar zu machen und Vergleichsdaten sowie Benchmarking-Möglichkeiten bereitzustellen und diese im Rahmen von Webinaren zu diskutieren, denn wir wollen gemeinsam mit den Unternehmen lernen und ihnen eine für sie wertvolle, datenbasierte zweite Meinung über ihr Reporting bieten.“

Weitere Informationen zum Global ESG Monitor 2024 finden Sie unter www.globalESGmonitor.com.





Über den Global ESG Monitor

Der Global ESG Monitor (GEM) ist ein unabhängiger Think Tank, der sich der Analyse und dem Vergleich der Qualität von Nachhaltigkeitsberichten widmet. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 hat der GEM über 1.300 Berichte von mehr als 500 Unternehmen weltweit untersucht. Die Operationalisierung der Qualität (Transparenz & Kontext) basiert auf der Methodik des GEM ASSAYTM, die die Prinzipien und Kriterien der European Sustainability Reporting Standards (ESRS), der Global Reporting Initiative (GRI), der IFRS (IFRS S1 und S2), der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), des United Nations Global Compact (UNGC) und des deutschen Lieferkettennachhaltigkeitsgesetzes (LkSG) integriert. Darüber hinaus fließen Erkenntnisse aus dem Dialog mit relevanten Stakeholdergruppen in die Methodik ein. Um eine sehr hohe Datenqualität sicherzustellen, wird jeder Unternehmensbericht einer Dreifachauswertung unterzogen. Die Analyse-Ergebnissse werden durch die GEM Academy und die Impact Challenger Days veröffentlicht. Interessierte Unternehmen können auf detaillierte, individuelle Analysen zurückgreifen, um ihre eigene Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verbessern. Der GEM bietet Unternehmen damit eine zweite Meinung zu ihrem Reporting und unterstützt sie durch Peer-Group-Vergleiche und Benchmark-Analysen dabei, ihre Nachhaltigkeitskommunikation kontinuierlich weiterzuentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.globalESGmonitor.com.





Über den Integrity Star Award

Der Integrity Star Award (ISA) zeichnet die besten Nachhaltigkeitsberichte aus dem DAX®, MDAX®, SDAX® und einer internationalen Stichprobe aus. Mit der Auszeichnung werden Best Practices öffentlich zugänglich gemacht und Vergleichsdaten sowie Benchmarking-Möglichkeiten bereitgestellt. Ziel ist es, Unternehmen eine datenbasierte Grundlage zur Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung an die Hand zu geben, damit sie die hohen Erwartungen von Stakeholdern und Regulierungsbehörden erfüllen können. Die Bewertung erfolgt nicht durch künstliche Intelligenz oder eine Jury, sondern durch ein erfahrenes Analysten-Team, das die Berichte anhand der fundierten, objektiven Methodik des GEM ASSAYTM analysiert. Zugleich wird den Unternehmen aufgezeigt, wie ihre Berichte von Stakeholdern wahrgenommen werden könnten. Der Integrity Star Award basiert auf der Auswertung der aktuellen Nachhaltigkeitsberichte vor den erwarteten Veränderungen durch die ESRS und kann als Grundlage für zukünftige Fortschrittsmessungen dienen.





Über die Impact Challenger Days

Die Impact Challenger Days (ICD) widmen sich dem Thema Nachhaltigkeitsreporting in all seinen Facetten. Es geht um ESRS und CSRD, um Wesentlichkeit, Umweltthemen oder Themen aus dem Sozial- und dem Governancebereich. Zudem präsentieren die ICD sektorspezifische Erkenntnisse und durch die Kooperation mit der IR24 auch Beiträge, die das Thema Nachhaltigkeit aus der Kapitalmarktperspektive näher beleuchten. Jetzt an der ESG-Webinarreihe kostenlos teilnehmen: hier.





Kontakt:

Michael Diegelmann

Telefon: +49 61120585512

E-Mail: michael.diegelmann@globalESGmonitor.com

Ariane Hofstetter

Telefon: +49 61120585518

E-Mail: ariane.hofstetter@globalESGmonitor.com

